Moda de octubre: Prendas, estilos y tendencias para renovar tu look

La principal característica de la moda es el cambio, ya sea en un corte de cabello, en las prendas o cortes de temporada, en los accesorios que se deben de llevar e incluso en el color de uñas que ayudará a marcar estilo; de tal forma que lo que fue tendencia en meses pasados no tiene por qué serlo durante octubre, donde no sólo la nueva temporada comienza a llamar la atención, sino también en la que resulta necesario renovar el look para ir en sintonía con el momento.

Pues el cambio de temporada de verano a otoño implica cambios en el clima y, por lo tanto, también en las tendencias de moda y belleza, ya sea apostando por nuevos colores como los cálidos y neutros, las melenas midi para que el cabello no sea un caos a la hora de llevar bufanda, las prendas más calientitas e impermeables para sobrevivir al frío y la temporada de lluvias sin perder el estilo, por poner algunos ejemplos.

Rihanna tiene el look ideal para derrochar estilo este mes de octubre. (Foto: TW @GalerieRihanna)

Así que si uno de tus mayores propósitos es renovar tu look con la llegada de una nueva temporada, seguir los grandes trucos para lucir glamurosa y en tendencia es indispensable, y es por ello que en esta ocasión te compartimos las ideas favoritas del momento para verte icónica. La mejor parte es que estas tendencias no sólo fueron impuestas por las grandes firmas de moda, sino también por celebridades que han dado cátedras de estilo para lucir magníficas.

Prendas rosas para el estilo Barbie y de cuero, para el "Motomami"

A días de iniciar octubre, el mes que por excelencia también se asocia a los disfraces de Halloween, famosas como Rosalía, Rihanna o Hailey Bieber nos han sorprendido dejando atrás las tendencias del street style y en su lugar, han apostado por recrear los looks más virales de la temporada inspirados en Barbie con el color rosa, así como aquel biker impuesto por la cantante española y que ya es conocido como "Motomami".

Las dos tendencias juntas lucen perfectas. (Foto: IG @khloekardashian)

Por un lado, para sumarse al Barbiecore desde el otoño hay que seguir ciertas reglas como son los minivestidos o las botas altas, siempre en color rosa; por supuesto, siempre se pueden agregar más colores a los atuendos y con ello causar furor en cualquier lugar, tal y como lo han demostrado Hailey Bieber y Rosalía.

Por su parte, la intérprete de "Despechá" es la reina del estilo biker y para lucirlo basta con apostar por prendas de colores como el negro y el rojo, eso sí, siempre procurando que en los materiales destaque el cuero o el látex, los lentes grandes que suelen llevar los motociclistas, los guantes y otros detalles con los cuales gritar a los cuatro vientos "soy Motomami".

La mejor parte es que tanto el estilo extremadamente femenino de Barbie y el deportista de "Motomami" se pueden combinar para crear un mismo outfit, o bien, para renovar el look de una forma espectacular al llevar imágenes diferentes todos los días y así dejar en claro que quien lleva las combinaciones de tendencia es toda una fashionista.

Rosalía juntó ambos estilos. (Foto: IG @rosalia.vt)

Las chaquetas de cuero son básicas para recrear el estilo impuesto por Rosalía. (Foto: IG @haileybieber)

No te olvides de las hombreras XL

Una de las tendencias más importantes del año y que cobrará mucha fuerza este mes de octubre son las hombreras, pero no nos referimos a aquellas que sólo están presentes en los sacos o abrigos y de la forma más sutil, sino a aquellas muy grandes y que se encuentran en vestidos, blusas y suéteres.

Algo por lo que están llamando mucho la atención es porque son una de las mejores opciones para llevar un toque retro de los 80's, mientras que se mantiene una imagen muy elegante y femenina, como demostró este martes la modelo Hailey Bieber. Cabe aclarar que esta tendencia se puede llevar sin que la edad importe.

Este es el look de Barbie de Hailey Bieber que recupera las tendencias de otoño. (Foto: TW @haileycandiid)

Los pañuelos son una de las tendencias preferidas

Si al renovar tu look buscas lograr una imagen chic y sofisticada, digna de una miembro de la realeza o una celebridad como Georgina Rodríguez, sin duda debes agregar los pañuelos de seda para la cabeza a los básicos del guardarropa. Y es que como te hemos contado en otras ocasiones, este accesorio luce magnífico con todo tipo de looks y da el toque final al estilo de mujeres jóvenes y maduras.

Se llevan cortos y largos. (Foto: IG @georginagio)

Botas altas, ¿y otros estilos?

Si bien el otoño entró a finales de septiembre, es hasta octubre cuando las tendencias de moda comienzan a fortalecerse y verse por todos lados como está pasando con los zapatos. Luego de meses en los que las sandalias daban el toque final a los looks, ahora todo indica que las botas altas serán las indispensables, algo que ocurre todos los años cuando los días más calurosos comienzan a desaparecer.

Entre la moda para este mes a iniciar no pueden faltar las botas que se pueden llevar en todo tipo de looks que van desde los informales, hasta aquellos para ir a la oficina o a eventos importantes donde la elegancia es indispensable. Por supuesto, no son las únicas, ya que como te contamos en el listado de zapatos básicos para el otoño otros estilos como las alpargatas, bailarinas o mocasines no pueden faltar en el clóset.

El negro es el color básico para este calzado. (Foto: IG @kourtneykardash)

Melena midi y en capas

En lo que respecta a tendencias de belleza, los cortes de cabello también son clave para presumir el mejor estilo en octubre y si los bob siguen teniendo un papel importante, poco a poco salen de las tendencias y prueba de ello es que el nuevo corte de cabello del que nadie deja de hablar es la melena midi y en capas de Kim Kardashian.

La novedad de este diseño de pelo es que da mucho volumen y logra un efecto rejuvenecedor al rostro, además que se puede llevar para una imagen arriesgada en las mujeres más jóvenes y gracias al color puede ser una excelente alternativa para las maduras que quieren comenzar con la transición a las canas.

La socialité no deja de imponer moda. (Foto: IG @kimkardashian)

¿Rubio platinado o mechas?

Lo anterior impuesto por Kim Kardashian es la gran sensación y sin duda una excelente opción para causar furor en el otoño; sin embargo, no es la única opción ya que las mechas (de todos los estilos) también están ganando popularidad ya sea por efectos de iluminación como los hilos dorados, el clásico balayage u otras tendencias como el contouring que se adapta a cada persona.

El truco está en que si no se lleva un rubio platinado u otros tonos de rubios, se debe apostar por los colores castaños que son la gran sensación de la temporada y se verán por todos lados a lo largo de octubre.

Uñas rojas, ¿pero mini o XXL?

Un cambio de look nunca está completo sin una manicura hermosa y aunque octubre tendrá muchas tendencias (incluyendo aquellas inspiradas en Halloween), famosas como Kylie Jenner, Michelle Salas, Chiquis Rivera, Georgina Rodríguez, Dua Lipa y Rosalía, por señalar algunas han dejado en claro que las uñas sí o sí tendrán que ir rojas; en lo que respecta al largo, lo dejamos a tu criterio, pues así como las uñas cortas son virales, las largas y de punta cuadrada parecen no querer alejarse de las tendencias actuales.

Así lucen las uñas cortas. (Foto: IG @michellesalasb)

Así luce la nueva manicura de Kylie Jenner. (Foto: IG @kyliejenner)

SIGUE LEYENDO

Los trucos de Charlène de Mónaco para usar transparencias y mantener la elegancia de la realeza

Georgina Rodríguez presume el escote francés más elegante del otoño

Eiza González: 3 looks con los que confirma que los skinny jeans siguen de moda