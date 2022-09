Pañuelos para la cabeza, el accesorio más chic de la temporada

La temporada otoño-invierno siempre se caracteriza por los looks más icónicos en los que nunca se pierde el estilo a pesar de llevar las prendas más calientitas para no morir de frío y es por ello que los accesorios juegan papeles muy importantes durante los últimos meses del año; sin embargo, no todo se debe de dejar en las joyas ni mucho menos apostar por las ideas más clásicas como las bufandas que protegen de las bajas temperaturas y vientos de la temporada de lluvias, sino apostar por las tendencias del momento.

El claro ejemplo son los pañuelos para la cabeza que decenas de famosas han comenzado a llevar en todos sus looks, demostrando así que se tratan de piezas que ya son básicas del guardarropa y que además son magníficas para darle un estilo más chic y glamuroso a los outfits de todo tipo. La mejor parte es que no sólo se recupera una imagen muy elegante, sino que estos accesorios se pueden lucir en todo tipo de estilos y, la mejor parte, ¡se pueden llevar sin importar la edad!

Los pañuelos para la cabeza se llevan en todos los colores. (Foto: IG @dannapaola)

Grandes íconos de la moda como Georgina Rodríguez o Ester Expósito ya han llevado los pañuelos para la cabeza en sus mejores y más casuales looks. Aunque una de las primeras famosas en imponerlos fue Danna Paola, quien durante el verano lució uno como el complemento perfecto a un top y minifalda; ahora, la fiebre ha crecido tanto que no sólo se llevarán en lo que resta del año, sino también para primavera-verano 2023.

Y es que grandes firmas de moda como Versace ya agregaron a sus colecciones esta lujosa prenda que desde ahora es uno de los básicos indispensables para llevar sin importar la ocasión. Por supuesto, hay algunos trucos que se deben de seguir para causar sensación a lo largo de la temporada y para lucir en tendencia en esta temporada, como es el caso de robarles los outfits a las celebridades (y sus estilistas) y así no cometer errores de moda al lucir estos accesorios.

Un factor en común es llevar los pañuelos de seda, un material que ayuda a darle un toque brillante al look y que además cuida del cabello al no ocasionar frizz ni electricidad, para así llevar una melena perfecta todo el tiempo. Por otro lado, los estampados son clave para llevar esa imagen elegante a cualquier lugar y para ello no se debe de temer a experimentar con patrones geométricos, flores y otro tipo de diseños, así como con los colores más llamativos.

Se llevan cortos y largos. (Foto: IG @georginagio)

Así se puede lograr una imagen diferente en la melena. (Foto: IG @ester_exposito)

Como señalábamos arriba, esta tendencia se puede llevar con todo tipo de estilos y al no tratarse de algo precisamente nuevo, las ideas son infinitas, ya que incluso miembros de la realeza como Isabel II los solía llevar en sus looks más icónicos; mientras que para este 2022 las ideas van desde las opciones más elegantes hasta las más casuales. Y es que los pañuelos para la cabeza lucen perfectos con todo tipo de prendas, la gran prueba de ello es que tanto Danna Paola como Georgina Rodríguez los han llevado con minifaldas y minivestidos, respectivamente y el resultado es de lo más glamuroso.

Mientras que celebridades como Ester Expósito, los han dejado ver con camisetas en looks más casuales y el resultado sigue siendo perfecto para conquistar a todos y lucir como una experta en moda. El truco para lograr lo anterior está en que el accesorio debe mantener la misma paleta de colores que el resto del look, ya sea al combinar rosa, negro y azul como la actriz española; amarillo, blanco y negro al estilo de Georgina o en un look monocromático como la cantante mexicana.

Finalmente, una opción que resulta de lo más elegante y que incluso se puede lucir en looks para la oficina, destaca combinar el estampado de la blusa o vestido con el pañuelo para la cabeza y es que esta forma permitirá lograr un estilo único y lleno de glamur. Otro truco para lucir elegante esta temporada es agregar blazers, algo que se ha visto tanto en firmas como Versace, como en los looks de la novia de Cristiano Ronaldo.

En looks más elegantes pueden dar el toque final. (Foto: IG @versace)

