10 cosas que estás haciendo mal al cuidar tu cabello y que terminan por dañarlo

El cuidado del pelo es más complicado de lo que parece, pues no todo se trata de aplicar ampolletas o aceites naturales con los cuales recuperar la hidratación y brillo, pues existe una larga lista de acciones diarias con las que podemos dañar el cabello sin siquiera darnos cuenta. Lo peor es que nadie nos advierte de los errores que estamos cometiendo y que, con el paso del tiempo, las afectaciones pueden ponernos los nervios de punta.

La buena noticia es que los expertos en belleza, así como influencers, siempre comparten sus mejores secretos de cuidado tanto de la piel como del cabello, mismos que miles de personas ponen en práctica para confirmar los excelentes resultados. En redes sociales circulan muchas alternativas que van desde remedios caseros hasta los tratamientos más caros y exclusivos para lucir una melena de impacto; sin embargo, hay otros que son muy simples con los que no tendrás que gastar ni dinero ni tiempo.

Así que si has notado que tu pelo ha perdido su fuerza, se cae con mayor facilidad o simplemente dejó de lucir tan sano como antes, hay un par de cosas que debes de saber y recomendaciones que están más que comprobadas. La mejor parte es que tienen el respaldo de una experta, Cassandra De La Vega, pues la consultora en imagen compartió en sus redes sociales algunos consejos que la ayudaron a cuidar su cabello y prevenir el daño.

En especial para aquellas personas con el pelo decolorado. (Foto: Pexels)

¡Olvídate del cabello dañado!, pon en práctica estas sugerencias

Como te hemos contado en más de una ocasión, la alimentación es clave para nuestra imagen física y seguramente te estarás preguntando qué tiene que ver lo que comes con tu cabello y la respuesta es muy sencilla: todo. Y es que al llevar una dieta rica en nutrientes y antioxidantes los beneficios no sólo se ven en la salud de los órganos, sino también en aspectos que ni te imaginas como la textura de la piel, la dureza de las uñas y lo sano del cabello.

Por supuesto no son los únicos y cuidar el pelo del calor e incluso la forma de cepillarlo y peinarlo ayuda mucho a que esté sano, es por ello que Cassandra De La Vega relató las 10 cosas que estás haciendo mal al cuidar tu melena y que de empezar a cambiar, los resultados serán casi inmediatos. En una publicación de Instagram destacó que esto incluye cambios que van desde lo simple hasta lo radical.

Cepillado en seco. El primero de los errores lo cometemos miles de mujeres todos los días y es que después de salir de la cama y tomar un baño por la mañana, cepillamos el pelo mojado y esto requiere aplicar mayor fuerza para acabar con los molestos nudos; sin embargo, lo ideal para el cuidado del cabello es realizar el cepillado (los cepillos de madera son la mejor opción) en seco y después lavar el pelo.

¡Ojo con las almohadas! Por otro lado, la experta asegura que las almohadas o fundas de estas deben ser de buena calidad, ya sea de seda u otros materiales y evitar a toda costa lo sintético, pues aunque parece insignificante, lo cierto es que puede dañar mucho el cabello e incluso ocasionar frizz y electricidad.

Aplica protectores de calor. (Foto: Pexels)

Evitar el calor. Seguramente habrás escuchado el daño que ocasiona aplicar calor en el cabello y es por ello que se recomienda limitar el uso de la plancha y tenaza, pero a la hora de tomar un baño esta regla se borra de la mente de muchas personas y es que el calor del agua también daña el pelo, así que hay que evitar que esté muy caliente.

Presta atención a lo que llevas a tu cabello. Según la experta, otro error muy común usar productos con sulfatos y parabenos, muy usados en champús y acondicionadores, y que incluso los profesionales de la salud y estilistas recomiendan evitar para no dañar más el cabello.

Aceites naturales. "Todos los días hidrato mis puntas con un poquito de aceite", escribía Cassandra De La Vega en su publicación y para ello existen muchas alternativas, siempre apostando por los productos naturales como el aceite de coco o de jojoba, de los que ya te hemos contado los increíbles resultados de suavidad, brillo e hidratación que dejan en el pelo.

Aplica protectores de calor. ¿Has escuchado hablar de ellos?, son ideales para aquellos días del verano en los que los rayos del sol están en su máximo esplendor; sin embargo, no son el único momento para usarlos, ya que su uso regular es para cuando se usan secadoras, planchas o tenazas.

¿Cada cuánto lavar el cabello? Una recomendación que no aplica para todo el mundo (o no es de su agrado) es la frecuencia de lavado, ya que hay quienes prefieren hacerlo cada tercer día y otros diario. En ese sentido, la influencer destaca que se trata de algo muy "personal", aunque a ella le ha funcionado no lavarlo diario.

Ojo con los accesorios. En especial las ligas, pues aunque las clásicas negras de resorte son las preferidas de todo el mundo, también pueden llegar a dañar el cabello, basta con recoger el pelo un par de minutos y ver cómo la zona donde hubo presión quedó marcada. Es por ello que la recomendación es usar scrunchies que no dañan el cabello, en especial las de seda.

No des tirones durante los cepillados. (Foto: Pexels)

Mascarillas. Como advertíamos arriba, los tratamientos también son fundamentales para el cuidado del cabello, pero para usarlos es importante seguir todas las recomendaciones anteriores y cuidar la frecuencia de aplicación según las instrucciones de cada marca. "Uso mascarillas 3 veces por semana", explica Cassandra.

Limpieza profunda aproximadamente cada 10 días. Finalmente, la experta recomienda implementar una cautelosa limpieza con la cual evitar que los residuos de productos (tanto químicos como naturales) se acumulen en el cuero cabelludo y esto impida mantenerlo sano fomentando la fuerza y el crecimiento.

SIGUE LEYENDO

Dile adiós al pelo recto con este corte bob en capas ideal para afinar tu rostro

Cómo eliminar la caspa de la cabeza, con bicarbonato

JLo: así puedes conseguir sus mechas caramelo, ideales para rejuvenecer el rostro