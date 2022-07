Botas altas: 5 looks para derrochar estilo y elegancia en la oficina

Los looks para ir a la oficina son los más importantes que cualquier mujer debe tener en mente, pues con ellos se puede denotar una imagen de poder, elegancia y sofisticación, pero siempre presumiendo el mejor estilo y con los cuales además demostrar que está pendiente de las últimas tendencias de moda, ya sea con un pequeño detalle, una prenda o con el calzado. Y las novedades colocan a las botas altas como el complemento perfecto para causar sensación en todo momento.

Aunque las botas altas son básicos en el calzado de todas las mujeres, el llevarlas con los looks más elegantes y que no vayan en contra del código de vestimenta del trabajo puede ser todo un reto; afortunadamente las divas de la moda -entre ellas algunas royals- han demostrado que este tipo de calzado también es necesario para alcanzar la sofisticación; sin embargo, para ello es necesario seguir algunos consejos con los cuales no se tenga que sacrificar el estilo y nosotros te compartimos las mejores recomendaciones.

Pues incluso si parece poco creíble o no combinarías ciertas prendas con este tipo de botas, el resultado final tras estilizar los looks y armonizarlos te dejará encantada y con ganas de no recurrir a los stilettos nunca más. La mejor parte de esta tendencia es que no sólo nos acompañará por lo que resta del verano, pues se trata del calzado por excelencia de la temporada otoño-invierno que comenzará el próximo mes de septiembre.

Botas altas y pantalones de vestir

Si algo caracteriza a los looks de oficina son los pantalones de vestir, que son perfectos para lucir elegante de forma fácil y rápida, pero su uso no tiene por qué ser aburrido y con el que automáticamente se piense en el encierro ante cuatro paredes para ir a trabajar y si algo han presumido las divas de la moda es que se puede derrochar estilo y causar sensación, para ello hay que apostar por un corte recto y de tiro alto para que al combinarlo con unas botas altas se logre esa imagen con el balance perfecto entre lo formal y lo casual.

Por otro lado, una camisa abotonada hasta el cuello dará el toque final, en especial si el diseño cuenta con estampado, de lo contrario se puede apostar por colocar una mascada que respete la paleta de colores del look, ya sea del color del pantalón o de las botas.

No olvides agregar accesorios. (Foto: Pinterest Trendencias)

Botas altas y traje sastre

Siguiendo la tendencia anterior, unas botas altas en color negro se pueden combinar con un traje tipo sastre para lograr un look monocromático, ya sea del mismo tono que las botas o con otros, como es el caso del gris. La mejor parte de esta idea es que es perfecta y denota elegancia para ir a la oficina, además que es perfecto para imponer poder y liderazgo.

En caso de querer llevarlo durante el otoño, agregar una blusa o suéter de cuello alto ayudará a estar más en tendencia con la temporada.

Las botas y accesorios pueden combinarse en un sólo color. (Foto: Pinterest Who What Wear)

Botas altas y faldas midi

Una de las tendencias el verano y que se mantendrá hasta el otoño son las faldas midi que, para looks de oficina, son perfectas y ayudan a presumir el mejor estilo. Lo que se ha visto en las propuestas más virales en redes sociales es que no hay mejor opción que agregar unas botas altas para dejar atrás las formas clásicas que se le dan a este tipo de prendas con stilettos.

Además, apostar por aquellos modelos totalmente lisos permite armar looks monocromáticos como es el caso del siguiente ejemplo, en el que tanto la blusa, balda botas y bolso mantienen una paleta de colores que va desde el negro hasta el gris; cabe destacar que se puede tener el mismo resultado con otros colores neutros o de temporada, como es el caso del verde o el fucsia, pero siempre cuidado que el resultado final sea adecuado para ir a trabajar.

Las faldas midi son perfectas para la temporada. (Foto: Pinterest Estilo Ennia)

Vestidos midi

En otras ocasiones te hemos contado que los vestidos midi pueden usarse en todo tipo de situaciones y los looks para oficina no son la excepción y aunque lo ideal es usarlos con tacones, también representan el pretexto perfecto para usar botas altas, una combinación que incluso se le ha visto a royals como Kate Middleton.

A diferencia de los atuendos anteriores, para este tipo de outfits se puede apostar por un estampado en el vestido, ya sea floreado, de lunares o animal print, pero siempre cuidando que el diseño sea pequeño y no se robe mucho la atención. Además, se pueden agregar chaquetas para lograr un estilo más casual, pero sin perder la elegancia.

Siempre apuesta por estampados. (Foto: Pinterest Lulalogy)

Botas altas y jeans

Aunque pocas personas se atreven a llevar pantalones de mezclilla a la oficina, los skinny jeans son ideales para sumarse a la fiebre por las botas altas y dar una imagen llena de estilo y elegancia, aún si el look apuesta más a lo casual. Así que si quieres lucirlo esta temporada, lo mejor es que estilices con accesorios y otras prendas como una blusa de manga larga o suéter que deje al descubierto el cinturón con un toque dorado.

La mejor opción para denotar elegancia es optar por los tonos oscuros, como es el caso del negro y dejar el toque de color para los accesorios, como puede ser por medio de un bolso de mano color camello.

El look perfecto para un viernes en la oficina. (Foto: Pinterest Trendencias)

