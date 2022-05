Este es el look ideal para usar mom jeans en la oficina

Escoger un buen look para ir a la oficina puede ser todo un reto, sobre todo si se quiere crear un balance entre lo elegante y lo casual, pues para ideas como estas es necesario llevar prendas que resultan básicas del guardarropa y otras más bien formales que ayuden a elevar el outfit; sin embargo, en Instagram circulan muchas combinaciones que son perfectas para lograr esta meta en cuestión de segundos y dimos con la ideal.

Se trata de un look de oficina que tiene como protagonistas a un par de mom jeans, los pantalones más deseados desde el año pasado y que de saber usar te ayudan a lucir a la moda, en tendencia y con el mejor estilo. Para ello, la clave está en saber combinarlos para aprovecharlos al máximo y una excelente idea para hacer que se vean más formales es agregar prendas selectas como una blusa blanca, un blazer y accesorios.

Así que presta mucha atención y sigue todos nuestros consejos, si es que este verano quieres lucirte en tu trabajo como toda una experta en moda con un atuendo que lleve las dos grandes características para verte sofisticada, es decir, combinar lo elegante y lo casual. La mejor parte es que todo lo que necesitas ya lo tienes en tu guardarropa, lo único que falta es saber cómo combinarlo de forma correcta al estilo de las influencers más virales de Instagram.

Así luce este look con mom jeans. (Foto: IG @amyrowleyy)

Para este look necesitas unos mom jeans, cuidando siempre llevarlos en un color claro, lo más importante es que los pantalones tengan este corte, pues su tiro alto y su caída son perfectos para estilizar la figura y marcar la cintura, sobre todo si se agrega como accesorio un lujoso cinturón.

Asimismo, debes usar una blusa blanca y lisa, o bien, una camiseta, pero para estilizar la imagen deberás fajarla y cuidar que no queden bordes de la prenda por fuera de los mom jeans. Posteriormente, sólo hay que agregar un blazer que, para lucir en tendencia, puede ser oversize. Otro secreto de las expertas es subir las mangas al menos hasta la mitad del brazo, pues ayuda a dar una imagen más casual.

Finalmente, es muy importante que agregues accesorios, pues como te hemos contado en otras ocasiones, éstos son clave en cualquier look para lucir más elegante y sofisticada, además ayudan a elevar el outfit y algunas ideas de lo que puedes usar en la oficina sin que se vea "too much", es llevar un par de anillos, aretes y collares, por supuesto siempre procurando que sean de un sólo material, es decir, oro o plata.

En cuanto al calzado, los tacones siempre serán grandes aliados, aunque este verano lo último en moda son los mocasines destalonados, mismos que puedes combinar con el color del blazer, o bien, usar en un tono nude para lograr un efecto de piernas largas. Asimismo, agrega un bolso de mano que se mantenga dentro de la misma paleta de colores, por lo que puedes usar una negra.

Los zapatos son clave para elevar el look. (Foto: IG @amyrowleyy)

Con este look estarás lista para causar sensación en la oficina. (Foto: IG @amyrowleyy)

