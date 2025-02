Banamex y BBVA reportan fallas en plena quincena, usuarios reaccionan con MEMES

Cientos de usuarios de Banamex y BBVA reportaron fallas en las aplicaciones digitales de los referidos bancos en plena quincena, por lo que se quedaron sin poder realizar transferencias y en algunos casos sin poder disponer de su dinero en efectivo y aunque esta situación generó un gran descontento entre los usuarios, algunos otros se tomaron el asunto con calma y hasta generaron divertidos memes al respecto, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe en torno a este tema.

Las afectaciones en las aplicaciones de Banamex y BBVA comenzaron alrededor de las 18:00 horas del viernes 31 de enero, por lo que, casi de manera inmediata, los usuarios de ambos bancos recurrieron a las redes sociales para reportar las anomalías en el servicio, las cuales, originaron que algunos usuarios no pudieran realizar transferencias o pagos de servicios, además, en algunos casos ni si quiera podían entrar a su aplicación por lo que no pudieron acceder a su dinero ni de forma digital ni en efectivo pues no pudieron hacer retiros sin tarjeta.

La app de BBVA experimentó fallas en plena quincena. Foto: X: Tropicxs_media

¿Por qué hubo fallas en las aplicaciones de Banamex y BBVA el 30 de enero?

Pese a que los reportes por las fallas en las aplicaciones digitales de Banamex y BBVA, ninguna de las dos entidades bancarias emitió información oficial al respecto y solo se encargaron de recibir las quejas de sus usuarios y canalizarlos al área correspondiente para generar un reporte, no obstante, en ningún momento se ofrecieron explicaciones al respecto.

BBVA no detalló por qué se originaron las fallas en su app móvil. Foto: X: Tropicxs_media

Cabe mencionar que, de acuerdo con los reportes de distintos usuarios, algunos clientes tanto de Banamex como de BBVA siguen experimentando fallas en sus aplicaciones móviles la mañana de este sábado 1 de febrero, sin embargo, en el caso de Banamex se informó desde sus redes oficiales que su app está funcionando de manera habitual, mientras que en BBVA se ha ofrecido atención personalizada a cada reporte.

Yo entrando a la app de Banamex por octava vez en el día y aún sigue sin funcionar pic.twitter.com/x0B0hkvCGy — Eli uD83DuDCAB (@EliLinas) January 31, 2025

Como se dijo antes, estas fallas en las aplicaciones de Banamex y BBVA generaron un gran enojo entre los usuarios de ambos bancos, sin embargo, dicha situación también sirvió para que algunos clientes sacaran a relucir su lado más cómico y realizaron distintos memes con los que se burlaron de lo sucedido.

Banamex y BBVA anuncian cierre de sus sucursales para el 3 de febrero de 2025

El próximo lunes 3 de febrero Banamex y BBVA no abrirán ninguna de sus sucursales en todo el territorio mexicano y esto se debe a que la referida fecha es considerada como un día de descanso obligatorio para todas las entidades bancarias por lo que será hasta el martes 4 de febrero cuando reanuden sus actividades de manera habitual.

Estas fallas en las apps de Banamex y BBVA hicieron enfurecer a miles de usuarios. Foto: X: darin8538

Es importante mencionar que, este cierre de bancos en Banamex, BBVA y otros bancos no afectará el funcionamiento de los cajeros automáticos pues estos operarán de manera habitual.

