Banamex: ¿Quiénes son los clientes que saldrán del Buró de Crédito en 2025?

Una de las dudas más recurrente entre los clientes de Banamex y prácticamente de cualquier otro banco es la de saber en cuánto tiempo es que pueden salir del Buró de Crédito, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial en torno a este tema, el cual, para muchos mexicanos representa un gran problema debido a que es un auténtico obstáculo financiero.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el Buró de Crédito no es una “lista negra” como la mayoría de personas lo consideran, sino que oficialmente se considera una Sociedad de Información Crediticia, es decir, se encarga de recopilar el comportamiento financiero de una persona y dicha información es proporcionada a otras empresas, las cuales, analizan dicha información para saber si es viable o no otorgarle un crédito a la persona en cuestión.

Banamex tiene presencia en todo el territorio nacional. Foto: www.banamex.com

Dicho lo anterior, el estar en Buró de Crédito no significa algo negativo pues si eres cumplido en tus pagos y te encuentras al corriente es sumamente sencillo que te otorguen una línea de crédito en prácticamente cualquier lugar, no obstante, las complicaciones comienzan a aparecer cuando no se pagan estos créditos pues pueden desembocar en procesos legales, no obstante, si no se llega hasta esta instancia, lo que sí es posible es que se borren ciertas deudas, no obstante, esto dependerá de la cantidad y el tiempo en el que se otorgaron dichos créditos.

¿Qué clientes de Banamex saldrán del Buró de Crédito este 2025?

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que una deuda sea borrada del Buró de Crédito debe pasar cierto tiempo y dependerá del monto de la misma, el cual, se basa en Unidades de Inversión (UDI), para que quede más claro, se puede consultar la siguiente información:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS (209 pesos) serán borradas a partir de un año.

Deudas de hasta 500 UDIS (4,180 pesos), desaparecen después de cuatro años.

Deudas de 1000 UDIS (8,360 pesos) también son eliminadas después de cuatro años.

Deudas de 400 mil UDIS (3,344,000 pesos): se eliminan después de seis años, si no se cuenta con un proceso judicial.

Las deudas del Buró de Crédito sí pueden ser borradas. Foto: IG: burodecreditomx

Una vez mencionada la información anterior, lo único que debes hacer es identificar cuál es el monto que le debes a Banamex o cualquier otra entidad bancaria, así como la fecha en la que se solicitó dicho crédito y de esta manera sabrás si tu deuda en el Buró de Crédito será eliminada o no durante este 2025.

Es importante señalar que, para obtener un Reporte de Crédito Especial solo tienes que dirigirte al portal del Buró de Crédito donde podrás obtenerlo de forma gratuita cada 12 años, pero si requieres consultas adicionales se deberá cubrir el pago de una cuota de 35.60 pesos por evento.

