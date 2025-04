Ni espíritus ni fantasmas; esta es la razón por la que tus muebles rechinan por las noches

¿Alguna vez te has sobresaltado en la quietud de la noche por un crujido inesperado proveniente de tus muebles? Este fenómeno, aunque común, puede generar intriga e incluso cierta inquietud.No se trata de espíritus ni fantasmas, sino de algo más simple y que tiene que ver con la madera.

Durante la noche, especialmente en climas con cambios térmicos marcados, la madera tiende a contraerse ligeramente a medida que la temperatura desciende. Este proceso de contracción, aunque imperceptible a simple vista, genera tensiones internas dentro de la estructura del mueble, lo que se manifiesta en forma de chirridos y crujidos audibles en el silencio de la noche. No debes tener miedo, ya que no son fantasmas ni espíritus los que afectan tu sueño.

Cómo evitar que tus muebles crujan por la noche

Si te despiertas sobresaltado durante la noche porque sientes crujir tus muebles, hay soluciones para evitarlo. Los especialistas señalan algunas estrategias, ya que no se trata de espantar a espíritus ni fantasmas. Usa humidificadores que ayudan a estabilizar los niveles de humedad en el hogar. De esta manera, reducen las fluctuaciones que provocan la dilatación y contracción de la madera.

Es importante mantener alejados los muebles de las fuentes de calor, ya que ello provoca los crujidos. Puedes aplicar cera o aceites para hidratar la madera y reducir los ruidos. Revisa constantemente las uniones y tornillos. Si están flojos, apriétalos para reducir movimientos.

Otro material que también es sensible ante los cambios de temperatura es el plástico, por lo que no es de extrañar que algunos muebles y demás de este material también rechinen. También hay que recordar que la madera es sensible al aire, y cuando se encuentra expuesta a él durante mucho tiempo, se acaba secando. Especialmente si la madera es antigua, esta sequedad también provoca crujidos. Ya puedes descansar tranquilo, porque tu casa no está invadida de espíritus ni fantasmas.