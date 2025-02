América vs Juárez y Chivas vs Querétaro: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Torneo Clausura 2025

Este sábado 1 de febrero continuarán las actividades de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con la disputa de cinco partidos que prometen estar llenos de emociones. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los partidos América vs Juárez, Chivas vs Querétaro, Pachuca vs Atlas, Monterrey vs Necaxa y Toluca vs Tigres.

América vs Juárez y Chivas vs Querétaro: a qué hora y dónde ver en vivo

Las actividades de este sábado de la Liga MX inician en punto de las 17:00 horas cuando el Club América, actual tricampeón de la Liga MX, reciba en el Estadio Ciudad de los Deportes a los Bravos de Juárez. El partido estará disponible por Canal 5 de TUDN.

A esa misma hora, pero en el Estadio Akron, las Chivas de Guadalajara se medirán a los Gallos de Querétaro. El partido de la Jornada 5 será transmitido en exclusiva por el servicio de streaming Prime Video.

Más tarde, a las 19:00 horas, los Tuzos del Pachuca le harán los honores a los Rojinegros del Atlas. El partido será transmitido por Tubi. A esa misma hora, pero en el Estadio BBVA, los Rayados de Monterrey jugarán ante los Rayos del Necaxa y el encuentro estará disponible por Canal 5 de TUDN.

Así se jugarán los partidos de este sábado. Foto: Google

Finalmente, las actividades de sabatinas de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX llegarán a su fin en punto de las 21:15 horas cuando los Diablos del Toluca reciban a los Tigres de la UANL. El partido será transmitido por Canal 5 de TUDN.

Toluca recibirá a Tigres. Foto: Google

