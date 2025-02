México humilla 8-1 a Puerto Rico en el primer juego de la Serie del Caribe 2025

Este viernes 31 de enero comenzó la Serie del Caribe 2025, donde juegan todos los equipos campeones de los torneos de invierno en la sección del Caribe, además de una selección invitada. Este año se discuten el trofeo Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, México y Japón.

Por parte de México, el equipo representante son Los Charros de Jalisco, quienes iniciaron con el pie derecho al ganarle a Puerto Rico, posición que tomaron los Indios de Mayagüez. El partido terminó en la novena alta tras una paliza de ocho carreras para los nacionales, solamente una para los de azul.

Ahora tienen en la mira a los Leones del Escogido en representación de República Dominicana; Cardenales de Lara que llegan desde Venezuela, así como los campeones e invitados japoneses, cuyo equipo es el Japan Breeze. La temporada se extenderá hasta el día lunes 3 de febrero, cuando termina la etapa de puntos.

Así se jugará el resto de las jornadas para México:

Sábado 1 de febrero: México vs Venezuela. 17:50 PT

Domingo 2 de febrero: República Dominicana vs México. 17:50 PT

Lunes 3 de febrero: México vs Japón. 17:00 PT

Miércoles 5 de febrero: Semifinal 1 (segundo lugar vs tercer lugar). 14:00 PT

Miércoles 5 de febrero: Semifinal 2 (primer lugar vs cuarto lugar). 19:00 PT

Jueves 6 de febrero Juego por el tercer lugar. 19:00 PT

Viernes 7 de febrero: FINAL. 19:00 PT

México gana su primer partido en la Serie del Caribe 2025

México abrió el marcador en el Nido de Los Águilas de Mexicali. Sucedió durante la primera entrada, parte baja, tras un batazo de Jack Mayfield a la altura de la tercera base que fue cortado por Puerto Rico, quienes perdieron el out a primera y a segunda base, dejando que entrara libre Mateo Gil.

Las cosas se fueron iguales hasta la parte baja de la cuarta entrada, cuando Japhet Amador, también llamado "El Chachorrito", conectó un hit hasta el jardín derecho que permitió la entrada de dos carreras más, poniendo el marcador tres por cero con un amplio domino de los jaliscienses. Anotaron Reynaldo Rodríguez y Donovan Casey.

'El Cachorrito' impacta poderoso ¡doble productor de dos carreras para México! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD25uD83EuDD29#SDCMexicali2025 #SerieDelCaribe pic.twitter.com/cZwx5LM2WQ — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 1, 2025

Pero Onix Vega por Puerto Rico reventó hasta el jardín izquierdo donde lograron un out los mexicanos, pero avanzaron los corredores de Indios por sacrificio hasta la segunda, tercera y entró la carrera de Isan Díaz en la parte alta de la quinta, lo que puso en el juego a los locales, pero no fue suficiente.

Un turno más tarde llegó la cuarta carrera para México, cuando un lanzamiento desviado de Julian García se fue por el costado de su catcher, permitiendo que el outfielder Billy Hamilton se colocara en el home y así puso el 4-1 para que los mexicanos tomaran en sus manos el punto definitivo.

Una casa llena en la octava baja provocó que llegara Hamilton de nueva cuenta al home para batear, pero le concedieron una base por bola. Por conducto de un pasaporte se logró la quinta carrera para Reynaldo Rodriguez, enviando a tercera a Rudy Martin y a Carlos Mendivil a segunda.

¡Voló a home por una más para México! uD83DuDC4FuD83EuDD29#SDCMexicali2025 pic.twitter.com/A2fdofQUlW — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 1, 2025

Momentos más tarde llegó la siguiente carrera para México con un pasbol del catcher Onix Vega, lo que incentivó la carrera de Rudy Martin, dejando la fila con Carlos Mendivil en la tercera y Hamilton en la segunda, pero no esperaban que un batazo elevado de Michael Wielansky terminara con un error del jardinero Henry Ramos, quien soltó la bola. Carrera de Mendivil y de Hamilton, con el marcador de 8 para México y uno para Puerto Rico.

El partido terminó durante la novena entrada, parte alta, con Flores en el montículo, quien sacó al primero con un out en la primera entrada, un segundo out en zona de foul tras un bateo elevado y finalmente sentenció al número 27, Dany Ortiz, con un out en el jardín izquierdo.

