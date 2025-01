"Vamos a hacer el Benavides-saki": David Morrell promete dinamitar al Monstruo Mexicano

El campeón cubano David Morrell siente que el no tenerle miedo a David Benavidez es una ventaja que ninguno de sus rivales anteriores ha tenido y por eso hablar de darle la golpiza de su vida, es algo que el Monstruo Mexicano debe de tomar en cuenta

Con un récord sin mancha de 11-0 con 9 KO's, pero con una experiencia amateur muy vasta (superior a las 200 peleas), Morrell llega a la cita que le puede cambiar la vida con la seguridad de que su preparación, habilidad y estrategia le dará para desmontar el mito del Monstruo Mexicano.

"Ellos andan montando un circo, pero al final quedan ahí, como payasos. Me río mucho porque lo estoy disfrutando. No hay nada que Benavidez traiga que pueda hacerme daño. He superado cualquier reto en mi vida, es lo que estoy preparado para hacer. Todo lo que he vivido me ha hecho más fuerte", abundó Morrell.