"Checo" Pérez y Sergio Ramos presumen encuentro, ¿confirma su llegada a México?

Sergio "Checo" Pérez nos volvió a presumir su clase dentro y fuera de la pista, pues en sus redes sociales nos dio uno de los encuentros más increíbles entre deportistas y es que el mexicano compartió una foto con Sergio Ramos, el flamante nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey en este Clausura 2025.

Aunque no se ha confirmado por los Rayados de Monterrey, es cierto que el hecho de que el mexicano haya sido visitado por el defensa central español, nos daría la confirmación de que Sergio Ramos si llegaría a jugar a la Liga MX algo que ha emocionado a los aficionados de nuestro futbol.

La presencia de Sergio Ramos significa la llegada de uno de los mejores defensas del mundo en los últimos 15 años, que no sólo es campeón del mundo sino que fue el líder de toda una época en el Real Madrid junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, ambos balones de oro.

Por ello, verlo con el máximo ídolo mexicano en la Fórmula 1 ha sido toda una sorpresa, pues el mexicano no suele compartir fotografías con muchas personalidades del futbol, mientras que sin algún mensaje en especial mostró como una leyenda del futbol mundial idolatra a “Checo” Pérez.

Mientras el mexicano ha presumido su foto con Sergio Ramos, la Fórmula 1 está vuelta un caos, tan sólo hay que destacar que Adrian Newey, exingeniero del mexicano en su pasó por Red Bull, ha mencionado que sí querían afectar al piloto jalisciense luego de que lo cortaran en las últimas semanas de 2024.

"Era algo que me preocupaba (las fallas del auto), pero en Red Bull parecía no importarle a nadie. Quizá fue falta de experiencia o simplemente insistieron en la misma dirección sin solucionar nada", dijo el exingeniero de “Checo” Pérez.

Reavivando las teorías de que Red Bull sacrificó al mexicano para favorecer los resultados de Max Verstappen que consiguió su cuarto título en la Fórmula 1, lo que ya lo empieza a encaminar a ser el piloto más joven en conseguir los máximos títulos en la competencia, a sólo tres de la marca de Lewis Hamilton y Michael Schumacher.

“Esto se prolongó hasta la primera parte de 2024, pero el coche aún era lo suficientemente rápido como para poder afrontarlo. Es algo que comencé a preocuparme, pero no a muchas otras personas en la organización parecía preocuparles mucho. Por lo que pude ver desde fuera, pero no sé, los chicos de Red Bull, esto no es una crítica, pero creo que tal vez por falta de experiencia, siguieron en la misma dirección y el problema se agudizó cada vez más hasta el punto que, incluso a Max le resultaba difícil conducir”, agregó Newey.