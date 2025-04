Priscila Heldes juega voleibol con 6 meses de embarazo y divide opiniones en redes | VIDEO

El compromiso de varias mujeres por salir adelante y realizar muchas de sus actividades cotidianas a pesar de estar embarazadas, ya que, en ciertas ocasiones, esto no llega a ser un impedimento para ellas, puesto que afirman que pueden sobre llevar este nuevo estado de salud junto con su rutina.

Bajo esta premisa, fue que Priscila Heldes, miembro de la selección femenil de voleibol del Fluminense, en Brasil, tomo la decisión de jugar con seis meses de embarazo, en un partido decisivo de la Superliga Femenina. A sus 33 años, y con una prominente barriga, la colocadora no solo mantuvo su lugar en la cancha, sino que también encendió un debate sobre la maternidad y el deporte de alto rendimiento.

Priscila Heldes, originaria de Belo Horizonte, ha sido una de las figuras más destacadas del voleibol brasileño, llegando incluso a formar parte de la selección nacional. Este fin de semana, su equipo enfrentaba el tercer y último partido de los cuartos de final contra el Sesi Bauru. Aunque el Fluminense fue eliminado tras caer por 3 sets a 1, fue ella quien se robó la atención del público y la prensa: jugó con determinación, pasión y un estomago de casi seis meses que no pudo disimular el uniforme.

“Falta una semana para completar los seis meses. Es muy especial poder vivir este momento con mi hijo”, dijo en sus redes sociales tras el encuentro, en alusión al pequeño Emanuel, el bebé que espera junto a su esposo, el basquetbolista Wesley Castro, jugador del Sesi Franca de la NBB brasileña.

Lejos de ser una decisión impulsiva, la continuidad de Priscila en la competición fue avalada por especialistas médicos que la han acompañado desde que supo del embarazo.

Tan pronto como lo descubrí, fui a la doctora. Me hizo varios controles y me dijo: ‘Si estás bien, sigue’”, explicó. La única recomendación médica estricta fue evitar caídas de barriga, algo que la jugadora ha cumplido con precaución, sin renunciar al rigor del entrenamiento ni al ritmo del juego profesional.

Consciente de que su presencia en la cancha podía generar controversia, Priscila ha sido firme en sus declaraciones. “Como ya hacía deporte antes de gestar, no hay problema. Estoy saludable, así que ¡vamos!”, dijo ante los medios. Para ella, este momento no representa un obstáculo, sino una etapa transformadora que desea disfrutar sin interrupciones.

Ahora se mueve mucho. Estoy hablando, bromeando… esto me ayuda a no preocuparme, a no dejar de realizar los movimientos durante el juego. Lo estoy disfrutando mucho”.