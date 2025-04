Revendedora se vuelve viral tras regresar el pastel que no logró vender: “Ella se humilla solita” | VIDEO

En redes sociales se dio a conocer que una revendedora regresó el pastel que no logró vender, situación que le valió críticas negativas debido a que usuarios aseguran que “ella se humilla solita”; además, por su actuar, cibernautas, especialmente de TikTok, la nombraron “Lady hambreada”.

La mujer acudió al supermercado situado en Saltillo, Coahuila, donde compró el postre y una de las empleadas le hizo ver que ya había pasado una semana desde que compró el pastel que regresó. Esto fue debatido por la comerciante, quien grabó lo ocurrido para exponer al establecimiento.

“No se supone que ustedes tienen todo lo que se compra y se pasa con la tarjeta”, argumentó la comerciante, a quien la empleada le respondió “lo compró el 30 de marzo y estamos a 8 de abril”.

Durante la discusión, la empleada del supermercado le solicitó a la revendedora el comprobante para verificar la compra y hacerle la devolución, subrayando que pasaron “ocho días en un pastel”. Ante esto, la comerciante alegó que el pastel “se echó a perder antes” y dijo que no tenía el ticket porque “no sabía que se iba a echar a perder”.

“Entonces, ¿no me lo puede, no me puedo regresar nada?”, le cuestionó la revendedora a la empleada del supermercado.

Comerciante es llamada “Lady hambreada” por regresar pastel

A través del video y luego de hablar con la empleada del supermercado, la revendedora expresó “para que vean quién no quiere hacer cambios, no vengan a comprar pasteles agrios”. La mujer igual mostró en el video el pastel, y dijo “a mí no me sirve, a mí no me sirve”, de modo que otra empleada del establecimiento expuso “pero tampoco me lo va a venir a tirar”.

Lejos de recibir apoyo en redes sociales, la mujer recibe críticas negativas porque usuarios expusieron que “grabó el video para tratar de quemar a la tienda y se hizo autogol”, “lo que me sorprende es con qué finalidad subió ese video, se metió autogol” y “¿en serio? ¡No puede ser que después de una semana quieras regresar algo que ya no sirve!”.

Por la situación, la comerciante incluso es llamada en TikTok “Lady hambreada” y cibernautas expresaron “muy bien por la revendedora que nadie la humilla, ella se humilla solita y lo hace muy bien”. Además, destacaron que ella misma evidenció que es revendedora porque el pastel “trae escrito que vende en 50 pesos cada rebanada”. Por lo mismo, una persona preguntó “¿sí se pudo (hacer la devolución)? Digo, porque tengo 12 roscas de Reyes que no vendí pa’ ir a devolverlas”.