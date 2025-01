Diablos Rojos Femenil presentó a la escuadra que buscará adueñarse de la Serie Reina en la segunda temporada

Con la mira puesta en disputar la Serie de la Reina, el equipo de Diablos Rojos Femenil hizo la presentación oficial del roster de 20 jugadoras y el cuerpo técnico, así como del uniforme que portarán de cara a la segunda temporada de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

En la recta final de su preparación, que realizaron en el Estadio Harp Helú, la escuadra apunta a un desquite que las coloque junto al resto de los equipos de la franquicia, quienes se hicieron con los campeonatos en beisbol y en basquetbol.

Diablos Rojos Femenil va a arrancar con su temporada el jueves 23 de enero ante Olmecas de Tabasco

"Tuvimos algunas fallas la temporada pasada, pero no solo estamos tapando el hoyo, estamos haciendo un tope. Se fortalece el pitcheo y el bateo", declaró Othón Díaz, presidente ejecutivo de Diablos, quien no pudo ocultar su emoción por el arranque de la segunda temporada y por los refuerzos que llegan a fortalecer al plantel.

Esta temporada tiene un ingrediente muy especial y de mucho significado, pues será la primera vez que las jugadoras hagan del Diamante de Fuego, su casa.

En el evento, realizado en el estadio de la Magdalena Mixhica, las peloteras fueron presentadas: 12 mexicanas, tres cubanas, tres estadounidenses y dos italianas, así como el staff de coacheo encabezado por la manager, Denisse Fuenmayor, de Venezuela.

“Es una gran oportunidad la que tengo enfrente, poder venir a aportar mi conocimiento, mis ganas y lo que he aprendido me emociona. Es un estadio muy bonito y sé que vamos a tener grandes momentos aquí”, declaró la lanzadora estadounidense Mehan Faraimo, uno de los fichajes bomba y quien fue tres veces All American por la Asociación de Entrenadores de Lanzamiento Rápido (NFCA).

Completando el equipo de trabajo están los coaches Alberto Roa (outfield), Dario Bahena (infield) y César Alcaraz (pitcheo), así como Marcelo Gómez como preparador físico.

¿Cuándo empieza la temporada para Diablos Rojos?

“El objetivo sabemos muy bien cuál es. Pero a mí me gustaría ir juego por juego y de ahí iremos partiendo. Es un equipo muy unido y bien organizado y eso se va a ver reflejado”, declaró Carmen Alanís, gerente deportiva de la Pandilla.

En la temporada inagural (2024) de la LMS, las escarlatas quedaron fuera de la Serie Reina al caer ante la escuadra de Charros y dejaron una marca de 14-10, siendo el tercer sitio del standing.

Diablos Rojos Femenil va a arrancar con su temporada el jueves 23 de enero ante Olmecas de Tabasco.

