¿Qué pasó en la extraña desaparición de María Virginia María Gutiérrez en los baños del Bosque de Chapultepec?

María Virginia María Gutiérrez, de 59 años, fue localizada con vida tras casi un mes de búsqueda luego de que el 2 de enero de 2025 desapareció cuando se encontraba con su familia en el Bosque de Chapultepec. De acuerdo con la hija de la mujer, aquel día fueron al baño del lugar y al salir ya no la vio más.

"Entramos al baño, le hablo, veo que no me contesta, miré debajo de los baños para ver si veía sus tenis (...) Pensé que ya estaba afuera, me dirijo con mis familiares: ‘¿Mi mami no está con ustedes? ¿No la han visto?’”, ante su ausencia, la familia inició de inmediato una intensa búsqueda por los alrededores.

Después de unas horas de buscar a María Virginia, su familia acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGCDMX) para reportar la desaparición y levantar una ficha de búsqueda. Sin embargo, debido a que la mujer padece esquizofrenia se complicó la situación.

El viernes 31 de enero de 2025, Mayte Guadalupe, una habitante de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, encontró a María Virginia deambulando, en situación de calle. La mujer dio aviso a las autoridades, pues la identificó por la ficha de búsqueda y la amplia difusión que se hizo en medios de comunicación.

Mayte Guadalupe se quedó junto a María Virginia hasta que llegó su familia, quienes soltaron en llanto al verla debido al tiempo que ya había pasado. La mujer fue localizada en el parque San Salvador El Verde, en el Centro Histórico.

En México, María Virginia Gutiérrez fue vista por última vez en el Bosque de Chapultepec. La mujer llegó a la CDMX desde Chiapas y fue reportada como desaparecida el 2 de enero.



