Suman 7 muertos y 19 heridos por accidente de jet mexicano en Filadelfia

FILADELFIA (AP) — Las autoridades revisaron automóviles quemados y escombros carbonizados el sábado para recopilar pistas que pudieran explicar por qué una ambulancia aérea explotó en una bola de fuego al estrellarse en Filadelfia sin dejar sobrevivientes a bordo, seis de ellos mexicanos.

Podrían pasar días —o más— hasta que las autoridades puedan confirmar el número de muertos y heridos, afirmó Adam Thiel, director administrativo de la ciudad. Hasta el sábado por la mañana, los funcionarios confirmaron siete muertos —seis mexicanos en el jet, una persona en tierra— y 19 heridos.

La escena del accidente cubría un amplia área, y las autoridades trabajaban para evaluar los daños, indicó Thiel. Los equipos iban de casa en casa inspeccionando las viviendas de la zona. El avión se estrelló en una intersección concurrida cerca del Roosevelt Mall en una zona densamente poblada.

El sábado, en una declaración en la plataforma de redes sociales X, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó las muertes. “Lamento el fallecimiento de seis mexicanos en el accidente aéreo en Filadelfia, Estados Unidos. Las autoridades consulares están en contacto permanente con los familiares; he pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores que apoye en todo lo que se requiera. Mi solidaridad con sus seres queridos y amigos”, escribió la mandataria.

También hubo víctimas en tierra. La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, señaló que una persona que estaba en un automóvil murió y 19 más resultaron heridas. El jet transportaba a una niña que acababa de completar un tratamiento en el hospital Shriners Children’s, su madre y cuatro miembros de la tripulación.

No podemos decir más sobre la paciente y su familia, dicen sobre accidente en Filadelfia

“La paciente había recibido atención de Shriners Children’s Philadelphia y estaba siendo transportada de regreso a su país de origen en México en una ambulancia aérea contratada cuando ocurrió el accidente”, indicó en un comunicado el portavoz de Shriners, Mel Bower. “Por razones de privacidad, no podemos decir más sobre la paciente y su familia en este momento”.

Tijuana era el destino final del vuelo después de una parada en Missouri. Jet Rescue Air Ambulance tiene su base en México y opera tanto allí como en Estados Unidos. Operaba el Learjet 55, que estaba registrado en México. Shai Gold, portavoz de Jet Rescue, indicó que una tripulación experimentada operaba el avión y que todas las tripulaciones de vuelo se someten a un entrenamiento riguroso.

“Cuando ocurre un incidente como este, es impactante y sorprendente”, dijo Gold a The Associated Press. “Todos los aviones están mantenidos, no se escatima en gastos porque sabemos que nuestra misión es crítica”.

El accidente ocurrió solo dos días después del desastre aéreo más mortal en Estados Unidos en una generación. El miércoles por la noche, un jet de American Airlines que transportaba a 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación colisionó en el aire en Washington, D.C., con un helicóptero del Ejército que llevaba a tres soldados. No hubo sobrevivientes.

