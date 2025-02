Luis Enrique Guzmán revela que “parásitos” le robaban a Silvia Pinal: “Se metían fácilmente a buscar y sacar joyas”

La polémica vuelve a rodear a la dinastía Pinal porque Luis Enrique Guzmán reveló que realiza un inventario de las pertenencias de Silvia Pinal para precisar cuáles son sus bienes materiales, sobre todo en cuanto a joyas, muebles y vajillas; de esta manera, el hermano de Alejandra Guzmán se deslinda del robo en la casa de su fallecida madre.

Durante una breve entrevista para el canal de YouTube “Stars TV”, el heredero de la primera actriz mexicana aseguró que no es responsable de los robos que su madre vivió. Incluso aseguró que él alejaba a los “parásitos” que se aprovecharon de la protagonista de “Viridiana” (1961).

“Yo he estado aquí toda mi vida, tanto espantándole a los parásitos a mi mamá como cuidando los patrimonios de mis hermanas y mis sobrinas”, expuso Luis Enrique Guzmán, quien agregó “las personas que le espanté a mi mamá, que son parásitos, amigas, exempleados, traen el rollo de la confianza que mi mamá los trataba, (pero) hubo varios ingresos al vestidor de mi mamá”.

Luis Enrique Guzmán asegura que “parásitos” le robaban a Silvia Pinal

Luis Enrique Guzmán destacó que Silvia Pinal “ya se olía” los robos y por eso empezó a guardar sus cosas, especialmente sus joyas. “Al final, cuando mi mamá ya no estaba sobres, entonces, se metían más fácilmente a buscar y sacar joyas”, expuso el hijo de la actriz, quien no dio nombres para no incrementar la polémica.

Al ser cuestionado de la situación, sobre todo del presunto robo de un maquillista que trabajó con la primera actriz, Luis Enrique Guzmán subrayó “vamos a proceder con la denuncia”; además, aseguró que este maquillista actuó de la peor manera porque expresó lo siguiente:

“Qué estúpido, te pones las joyas que quieres vender de un robo que hiciste. Además, una persona de confianza se supone que trajo una amiga de mi mamá. Le robaban a manos llenas y ahora resulta que yo tengo que quedar mal porque soy el único que está aquí y, por lo tanto, me pueden culpar a mí para quitarse el dedo de encima todos los que realmente hicieron durante muchos años un robo hormiga”.

Cuándo murió Silvia Pinal

Silvia Pinal falleció el pasado 28 de noviembre de 2024 luego de que estuvo ingresada por complicaciones médicas. Con ella finalizó la Época de Oro del cine mexicano, ya que era la última diva de aquella época que quedaba viva. Su legado no sólo es material y para su familia, ya que la famosa igual marcó un antes y un después en la industria cinematográfica con sus incontables películas.

