Fofo Márquez tendría un padecimiento mental, revela HotSpanish: “Yo sabía que iba a terminar en la cárcel”

El influencer HotSpanish, examigo de Fofo Márquez, reveló algo que jamás había dicho ante la opinión pública, aseguró que Rodolfo no estaba bien mentalmente y tendría un padecimiento que no fue atendido e incluso dio a entender que su familia se avergonzaría de su condición.

“Yo sabía que Fofo Márquez iba a terminar en la cárcel”, admitió HotSpanish.

Aunque el creador de contenido digital aclaró que no hacía la publicación con la intención de defender a su excolega, pero si para que todos los espectadores vieran con otros ojos el caso “él está mal, literalmente, esta mentalmente mal”, señaló que en Estados Unidos “cuando una persona está mal no va a la cárcel, terminas en un lugar donde te tratan”.

“A mí me dio lástima porque su mamá o su gente cercana a él no lo trataron”, dijo Hot Spanish.

HotSpanish incluso escribió en los comentarios que la mamá del exinfluencer no acepta la realidad de su hijo y que no lo trataron a tiempo Foto: Facebook HotSpanish

Añadió que entendía el coraje de las personas al ver lo que hizo el Fofo Márquez, quien fue condenado a 17 años en prisión tras ser acusado de intento de feminicidio, pero confesó que desde que grababan contenido juntos notó que el joven actuaba muy raro y tendría una condición mental.

“Él no estaba coherente, se la pasaba en su celular y si alguien le decía haz esto, lo hacía”, recordó Hot Spanish.

Fofo Márquez tendría un padecimiento mental y su familia se avergonzaría, revela HotSpanish: “No lo trataron a tiempo”

Relató que jamás se lo comentó directamente a él por pena pero si a uno de sus mejores amigos que siempre lo acompañaba “yo a su amigo cercano en su momento le dije está mal él verdad y me dijo que sí, que tenía una condición” y agregó “no lo trataron a tiempo o no lo tenían bajo supervisión… probablemente si se lo hubieran dicho al juez hubiera terminado, quizás sí, encerrado, pero en otro lugar”.

“Cuando a una persona loquita le enseñas artes marciales y le das ese poder que ganó su pelea y todo eso se sintió Superman, se sintió a que podía hacer y deshacer con unos trancazos”, declaró HotSpanish.

Además aseguró que lo que él conoció de Fofo Márquez, él no quería desvivir a Edith "a lo poco que lo conocí, él no se atrevía ni a una mosca, era una persona que le daba miedo todo". HotSpanish incluso señaló que no sabe por qué no lo atendían e incluso especuló que a su mamá le daba pena que la gente se enterara de la condición de su hijo, pero afirmó que ahora él y ellos están pagando esas consecuencias.

“Si él sale de la cárcel y no lo trata va a salir igual échale ganas usted sabe realmente como es su hijo… está tomando su merecido porque usted no lo trato”, sentenció HotSpanish.

Sigue leyendo:

Adoptables de la semana: estos bebés felinos y perritos fueron abandonados, ahora buscan un hogar

Hombre apuñala a su esposa frente a sus hijas tras una discusión | IMÁGENES FUERTES