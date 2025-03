Leslie Gallardo sufre aparatoso accidente en la cocina durante el primer episodio de “MasterChef Celebrity”

Este domingo comenzó la temporada 2025 de “MasterChef Celebrity”, el programa de cocina en donde famosos de diversos ámbitos como la comedia, la televisión, la música y las redes sociales pondrán a prueba sus técnicas y sazón para preparar platillos que conquisten el paladar de los chefs.

Durante el primer episodio el nerviosismo fue parte de los retos y no jugó a favor de varias de las celebridades que participan, tal es el caso de Leslie Gallardo, quien es una de las famosas que está en la competencia y quien al querer sorprender a los chefs, sufrió un accidente mientras estaba en la cocina.

Este año la conducción está nuevamente a cargo de Claudia Lizaldi, además de que los chefs jueces de cada platillo son; Adrián Herrera, Alfonso “Poncho” Cadena y Zahie Téllez, expertos en la cocina que no dejan pasar los errores de los participantes en “MasterChef Celebrity” 2025.

Leslie Gallardo en su búsqueda de subir al balcón y salvarse de la eliminación tuvo un accidente al cortar uno de los vegetales con los que estaba cocinando y lastimó su dedo, tanto que en las imágenes se aprecia que aparecieron los paramédicos que están al pendiente de su seguridad para auxiliarla y sanar su herida para que siguiera cocinando.

“Del 1 al 10 en este momento vengo manejando un nerviosismo del 14.5, no puedo dejar de temblar, me están sudando los pies y es que aparte de todo ni siquiera corté bien el vegetal porque ya me rebané mi dedo”, dice sobre el accidente que le pasó.