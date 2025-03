Critican a Karla Sofía Gascón por "broma" sobre "La sociedad de la nieve" tras anunciarse la muerte de un sobreviviente

Karla Sofía Gascón se encuentra de nuevo en medio de la polémica debido a una publicación realizada en redes sociales donde hace una “broma” sobre “La sociedad de la nieve”, película inspirada en la tragedia de Los Andes. La molestia de los internautas incrementó debido a que el comentario de la actriz surge tan sólo un día después de que se diera a conocer la muerte de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes.

El accidente aéreo de Los Andes de 1972 es la tragedia inspiró el libro homónimo firmado por Pablo Vierci en 2008, historia que fue adaptada para la película “La sociedad de la nieve” de Netflix. El proyecto tuvo un fuerte impacto en la plataforma debido a la historia basada en los 16 sobrevivientes que pasaron 72 días en la cordillera enfrentando duras condiciones, entre otras cosas, por el clima y la comida.

Cuando parecía que la calma regresaba a la vida de Karla Sofía Gascón tras enfrentar duras críticas por la cinta "Emilia Pérez" y los mensajes ofensivos en su cuenta de X, antes Twitter, surge una nueva controversia para la actriz. Esto debido al mensaje compartido en sus historias de Instagram en el que hace una "broma" sobre "La sociedad de la nieve" y lo que los sobrevivientes tuvieron que hacer durante esos días al enfrentarse a la tragedia, como recurrir a la antropofagia.

“Hoy me siento como en ‘La sociedad de la nieve’. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta”, se lee en la descripción de la imagen de Gascón, algo que cambió minutos después: “Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando sigo admirando la montaña y la nieve. Disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero, sobre todo, de los que odian a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Pueden inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabarán con la luz que los deslumbra”.