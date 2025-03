Aleska Génesis reaparece para firmar su libertad condicional

Aleska Génesis fue detenida el pasado 10 de marzo tan sólo unos minutos después de haber sido eliminada de "La Casa de los Famosos All-Star". Aunque autoridades trasladaron a la modelo venezolana al penal femenil de Santa Martha Acatitla, fue liberada horas después bajo medidas cautelares que impuso un juez y por las que reapareció ante las cámaras este domingo cuando acudió a la Fiscalía a firmar su libertad condicional.

En un encuentro con los medios retomado por "Qué buen chisme" en YouTube, la también conductora señaló que fue sacada de "La Casa de los Famosos All-Star" para ser entregada a las autoridades. Un tema que había generado gran polémica, así como especulaciones sobre su aparición en las galas por lo que puntualizó que, aunque tiene un contrato, por el momento se mantendrá ausente en el programa debido a que teme por su seguridad.

La modelo señaló que acudió a la Fiscalía para firmar su libertad condicional, que es una de las medidas cautelares con las que debe continuar periódicamente. Además, entregó su pasaporte para no salir del país ante los cargos que enfrenta por presunto robo de relojes de lujo, acusaciones ante las que sostiene su inocencia y denunció abuso de poder y violencia de género.

“Yo estoy cumpliendo con todo lo que se me ha pedido, me han retenido el pasaporte, tengo que presentarme cada 15 días. Yo estoy abierta para que las autoridades y, le hago un llamado a la Fiscalía, para que puedan revisar la carpeta lo antes posible y vean todas las pruebas, las pruebas de mi inocencia porque esto es abuso de poder, es violencia de género y no le deseo esto absolutamente a nadie”, dijo Génesis.