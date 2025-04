¿Memo del Bosque presentía su muerte? El productor habría visto una mujer de negro mientras estaba en el hospital

El 7 de abril de 2025, la industria del entretenimiento mexicano sufrió una pérdida irreparable con la muerte de Guillermo "Memo" del Bosque, productor que marcó un antes y un después en la televisión nacional. Su partida dejó un vacío no solo en los medios de comunicación, sino también en el corazón de sus seguidores, pues a pesar de encontrarse mayormente detrás de programas como "Nosotros los guapos" y "100 mexicanos dijeron", su talento para detectar talento le valió el reconocimiento del público.

Memo del Bosque, nacido en la Ciudad de México, era una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, tanto por su participación como productor como por su presencia en los medios. Su carrera comenzó en los años 90, pero fue en la década de 2000 cuando su nombre alcanzó la cima del éxito con programas que marcaron toda una era.

Su legado incluye la producción de programas que, hasta hoy, son considerados clásicos de la televisión mexicana, y su influencia se extendió a lo largo de los años, dejando una huella imborrable en la cultura popular del país y un dolor que no se irá. Pero su partida no sólo dejó dolor y tristeza, sino también una inquietante historia paranormal que continúa generando especulaciones en torno a su vida y muerte.

¿Qué le pasó a Memo del Bosque?

Lo que dejó a muchas personas con la sangre helada no es solo la triste noticia de su muerte, sino una inquietante historia que Memo compartió en vida durante una entrevista con su amigo y colega Jorge "El Burro" Van Rankin. En esta conversación, que se grabó hace unos años, Memo reveló una experiencia que, para muchos, desafía toda lógica: un encuentro con una figura enigmática mientras se encontraba en una unidad de terapia intensiva.

La vida de Memo del Bosque estuvo marcada por su pasión por la televisión, su lucha incansable contra el cáncer y las experiencias que lo llevaron a reflexionar sobre la existencia y la espiritualidad.

Fotografía: Instagram/@memodelbosquetv

Durante la entrevista, Memo relató cómo en 2019, mientras luchaba por su vida en un hospital, experimentó una aparición que lo dejó marcado. Según sus palabras, se encontraba solo en su habitación cuando una mujer vestida completamente de negro con una pañoleta cubriéndole la cabeza, entró en la habitación. El productor describió a la mujer como alta, de tez pálida, con un aire europeo, y aunque estaba débil debido a su estado de salud, la visión de esta figura lo sorprendió.

Yo estaba solo en mi cuarto y entra una señora toda de negro, con una pañoleta, tapada, alta como europea, pálida y me dice "hola, ¿cómo estás?" [...] La señora me dijo "¿ya estás listo?" y yo le dije "voy bien". Para mí era como si fuera la muerte [...] me preguntó que si necesitaba algo de ella, le avisara. Ya nunca más la volví a ver, dijo Memo del Bosque en aquella entrevista.

El misterio de este encuentro no solo dejó preguntas en la mente de Memo, sino también en los seguidores y amigos cercanos que lo escucharon relatar la historia. ¿Quién era la mujer de negro? ¿Era un ser espiritual, una manifestación de la muerte, o simplemente una aparición producto de la mente de Memo debido a su debilitado estado de salud? Con su muerte, estas preguntas seguirán sin respuesta.

¿A Memo del Bosque le hicieron brujería? Teorías toman fuerza después de su muerte

La muerte de Memo del Bosque trajo nuevamente a la luz una teoría que ha rondado durante años en los medios y en las redes sociales. En 2017, Karla Luna, la exesposa de Américo Garza y cercana amiga de Memo, falleció a causa de un cáncer cervical uterino y en ese mismo año, Memo fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin.

Ambas muertes, ocurridas en circunstancias dolorosas y difíciles, llevaron a muchas personas a especular sobre posibles vínculos entre los dos casos. En particular, algunos usuarios de redes sociales se hacen referencia a supuestos actos de brujería que habrían sido realizados por Karla Panini, examiga y colega de Karla Luna, quien estuvo involucrada en la ruptura de su relación con Luna.

Rumores no confirmados sugieren que, tras la separación de Luna y Panini, ésta última habría recurrido a prácticas de brujería, por lo que tanto Luna como Memo del Bosque habrían sido víctimas de hechizos oscuros. Sin embargo, Memo siempre fue claro al desmentir tales teorías y en varias ocasiones, dejó claro que no creía en la brujería, por lo que para él, lo sucedido con la mujer de negro no era más que una experiencia personal que, según su percepción, podría haber sido una señal de la muerte, pero no algo relacionado con fuerzas sobrenaturales o malignas.