Mamá de Gala Montes prepara colaboración con Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Crista Montes se convirtió en blanco de críticas por el conflicto que sostiene con su hija, la actriz Gala Montes, algo en lo que coincide con Leticia Guajardo, mamá de Pocho de Nigris. Ante esto, la madre de la también cantante reveló que tiene planes de hacer una colaboración y crear una gran amistad entre ellas ya que ambas enfrentan las mismas dificultades.

La mamá de Gala Montes dio de qué hablar tras aceptar una fuerte suma de dinero a cambio de una entrevista con Adrián Marcelo, a quien denuncio por violencia de género ante los comentarios que hizo sobre ella y su hija en “La Casa de los Famosos México”. Poncho de Nigris se vio involucrado en la polémica cuando criticó a Crista Montes y luego de que su mamá, Leticia Guajardo, alzara la mano para tener una entrevista con el influencer regiomontano a cambio de dinero.

Crista Montes planea colaboración con Leticia Guajardo

En entrevista para TVNotas, Crista Montes habló sobre Leticia Guajardo y la posibilidad de hacer un proyecto juntas luego de que retomara sus segmentos de cocina a través de YouTube. La mamá de Beba Montes se dijo entusiasta de crear una amistad con la madre de Poncho de Nigris, esto ante el conflicto que ambas atraviesan con sus hijos y por el que se mantienen distanciados.

Crista Montes planea colaboración con Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris. Foto: IG @sargentomatute



“La mamá de Poncho es maravillosa en las redes sociales. Es mucho más divertida que muchas chavitas. He visto que hay jovencitas que solo se quedan quietas. Espero no tardar en hacer contenido y amistad con Leticia, ya me he acercado un poco a ella. No sé qué tipos de videos haríamos juntas; sin embargo, ya di el primer paso y ya la sigo en todos lados”, dijo Crista Montes.

Los conflictos de Gala Montes y Poncho de Nigris con sus mamás

Tan sólo unas semanas antes de ingresar a “La Casa de los Famosos México”, Gala Montes se vio envuelta en una fuerte polémica luego de que su mamá destapara el distanciamiento que existe entre ellas desde octubre de 2023. Mientras la actriz la señaló de beneficiarse con el dinero que obtuvo con su trabajo desde que era niña, Crista acusó a su hija de despedirla como su mánager luego de 18 años sin pagarle lo que supuestamente le corresponde.

Aunque habían dado señales de una reconciliación, la entrevista de Crista Montes con Adrián Marcelo habría terminado con toda posibilidad de que madre e hija se reencontraran ya que en ésta la madre de la actriz asegura haber sido agredida físicamente por sus hijas. A las críticas por la entrevista se sumó Poncho de Nigris, quien enfureció con su mamá luego de que ella se dijera dispuesta a una entrevista con el youtuber regiomontano y ventilara detalles de un conflicto familiar.

Ante esto, el también empresario tomó la drástica decisión de tomar distancia de su mamá, a quien también acusó de querer separarlo de su esposa, Marcela Mistral. "Ya me hizo mucho daño, pero mucho daño y yo lo que quiero es alejarme de eso (…) Ya no quiero más daño, quiero liberarme, voy a dejar de ver a mí mamá por un tiempo, le voy a seguir dando dinero a mi papá, para mantenerlo, pero yo ya no me voy a acercar", dijo en un encuentro con los medios.