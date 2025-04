Lucas y Porky regresan al cine para salvar al universo, a su manera | VIDEO

En el principio fue el slapstick, esa técnica de actuación que, a través de golpes inofensivos, producto del descuido o la torpeza, ayudaban a grandes como Charles Chaplin, Laurel y Hardy, Buster Keaton o Harold Lloyd, por mencionar a algunos, a conseguir un espacio entre los inmortales del cine.

Luego llegaron los dibujos animados y, con ellos, literalmente el cielo es el límite. Por eso miles de personas esperaban con gran ansiedad el estreno de la cinta El Día que la Tierra Explotó, un largometraje que marca la vuelta de dos de los personajes más queridos de Warner Bros., en sus propios términos.

“Estos personajes que antes, sobre todo el pato, le hacía bullying al pobre marranito, al pobre Porky, ahora no, ahora ya todo cambió: ahora ya es el mensaje actual de paz, hermandad, sociabilidad Es una nueva forma de la caricatura, ya no son los golpes por golpes y nada más, ahora es jugar como hermanos, el pato y el marranito, unidos por alguien que los adoptó”, explica el actor Ernesto Lezama , quien da voz a Porky en esta aventura.

“Vamos a poder ver algo bien bonito. Dos personajes disímbolos, un marranito y un pato, no tienen nada que ver, sin embargo, aquí los vamos a ver unidos, hermanados, y peleando no solamente por su casa, que es el símbolo, sino por nuestro planeta, nuestra casa, nuestra casa hermosa.

En el nuevo largometraje, Lucas y Porky descubren sin querer una conspiración alienígena que busca controlar las mentes de las personas, por lo que deben unir fuerzas para evitarlo, sin volverse locos entre ellos en una narrativa que apela a los dibujos animados más tradicionales.

“Nos toca retomar estos personajes clásicos, la personalidad de ellos sigue estando bastante intacta y el desafío pues es trasladar toda esa dinámica clásica, todos esos recuerdos a un formato que una de las características que tiene es que justamente no es tan moderno, ni persigue adaptarse a nuevas estéticas.

A diferencia de otros largometrajes animados, en El Día que la Tierra Explotó el peso de la trama cae sobre sus personajes principales, por lo que el reto fue trasladar la energía y conexión que existe entre ambos a la pantalla grande.

Una novedad de este largometraje, distribuido en México por Cinépolis aunque en salas de cines de todas las exhibidoras, es la suma de Petunia, una cerdita súper inteligente que dará las pistas para derrotar a los extraterrestres.

“La integración de Petunia la habíamos visto en los cómics, en las revistas, pero en animación no, hubo muy poco, pero ahora sí salió y se integra completamente a otros personajes, ya van a ser tres y es muy simpática la Petunia”, suma Lezama.

Al final, los actores coinciden en la gran alegría que aporta esta cinta, la cual está hecha para que chicos y grandes se conecten a través de un mensaje de compañerismo y unión mediante la comedia más clásica.

“Para mí fue una alegría volver a hacer este personaje, me encantó porque yo desde niño jugué con esos personajes, me fascinó. Pensé: ya pasó el tiempo, pasaron los años, se van los personajes, ya no van a existir y ahora regresan, ¡qué maravilla! Yo estoy feliz con esto, realmente feliz”, concluye.