La actriz Viola Davis quiere inspirar a niñas y mujeres a que logren sus sueños

Viola Davis puede ser abogada, ama de llaves, líder de una tribu, heroína, madre o presidenta de Estados Unidos en el séptimo arte, pero lo único que busca transmitir a la audiencia, sobre todo a las mujeres, pequeñas o grandes, es que en la vida real ellas también pueden lograr grandes cosas.

“Tengo una meta, un deseo o un sueño noble: quiero que las niñas y las mujeres se sientan capaces, que sepan que no estás aquí solo para ser una extensión del atractivo masculino, y no es que muchas lo sean, pero quiero que la gente sienta que las mujeres no pueden lograr nada, cuando los únicos límites en sus vidas son los de su imaginación”, afirmó la actriz.