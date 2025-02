 Claudia Sheinbaum asegura que México negocia de frente y "nunca agachando la cabeza"

Luego de que Donald Trump impuso aranceles de 25 por ciento a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que nuestro país negocia de frente en alto, “nunca agachando la cabeza”.

Enfatizó que México es un país libre independiente y soberano.

Durante la ceremonia de entrega de tarjetas del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en el Recinto Ferial Chicoloapan, afirmó que no se siente sola porque tiene el respaldo del pueblo.

“No me siento sola, y ustedes tampoco están solos, somos uno mismo, gobierno y pueblo, no hay diferencia. Decía aquí Francisco que está la élite de la Política, no, eso ya es el pasado, estamos al servicio de México. No queremos más que estar al servicio del pueblo de México”, dijo.