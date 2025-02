"No hay que acelerarse", pide Claudia Sheinbaum tras notificación de aranceles

Ixtapaluca, Estado de México.- Luego de que Canadá fue notificada que Estados Unidos le impondrá aranceles de 25% a partir del martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que “no hay que acelerarse”.

En el acto de entrega de tarjetas del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en la Unidad Deportiva Ixtapaluca, reiteró que hay que mantener la cabeza fría y serenidad y paciencia.

“Ya ven que hace poco dije ahí, en la mañanera del pueblo. ¿Sí saben que hay una mañanera del pueblo? Y entonces dije, cabeza fría, porque no hay que acelerarse a veces. Ayer, creo que fue en Neza un señor me dijo, serenidad y paciencia.

Pero lo que siempre está por más cabeza fría, serenidad y paciencia, es el amor al pueblo, ese no se pierde nunca. Y el corazón latiendo por el pueblo de México y por nuestra hermosa patria”, dijo.

La titular del Ejecutivo Federal manifestó que esta tranquila, además de que le honra servir al pueblo de México.

“Yo quiero decirles que estoy no solo tranquila, sino muy contenta. No hay nada mejor que servir al pueblo. Es... da un sentido a la vida que no le puede dar nada, nada, nada en este mundo. Por supuesto, la familia, los hijos siempre dan mucha alegría a los nietos, pero servir al pueblo es lo mejor que puede haber. Y yo por eso les agradezco que me permitan servirles”,