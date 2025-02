Zoe Saldaña habla sobre las polémicas palabras de Karla Sofía Gascón en Twitter: "no lo apoyo y no tolero"

Karla Sofía Gascón está en medio de una fuerte polémica, luego de que los usuarios de las redes sociales revivieran viejos posteos de la histrionisa, donde tiene alguans actitudes que rayan en lo xenofóbico y lo racista. Una vez que salieron a la luz, no dejaron de atacarla, incluso pidieron que se le quite su nominación al Oscar.

Entre los comentarios que hizo, la actriz atacó a los cantantes del grupo de KPOP BTS, así como a Guillermo del Toro, también ganador del Oscar, además de arremeter contra el estadounidense George Floyd que murió por la brutalidad de la policía, entre otros comentarios fuera de lugar e intolerantes.

De manera inmediata, Karla Sofía Gascón eliminó su cuenta de X y lanzó un comunicado en las redes sociales para disculparse con todo el público al que ofendió años atrás, asegurando que no es la misma persona de entonces. También aseguró que ahora comprende el dolor de las comunidades o personas vulnerables.

"Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal. La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro", escribió en sus redes sociales.

Zoe Saldaña es reconocida por su participación en películas de ciencia ficción de grandes franquicias. Crédito: @zoesaldana

Zoé Saldaña habla de las palabras de Karla Sofía Gascón en Twitter

Ahora fue su compañera Zoe Saldaña, quien también participa en la película "Emilia Pérez", quien se pronunció sobre los dichos de la actriz. En un reciente enfrentamiento con los medios de comunicación, aseguró que se siente profundamente triste por todo lo que ha pasado en los últimos días, y no se refirió en ningún momento a Karla de manera negativa.

Aseguró que mientras grababan la película nunca tuvo ninguna interacción con su compañera que estuviera cerca de la xenofobia ni el racismo, ni tampoco escucho que se expresara así, ni nadie más, por lo que solamente puede hablar de lo que vivió con ella como actriz.

"Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste, me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo. Sólo puedo dar fe de la experiencia con todos y cada uno de los individuos que fueron parte, que son parte, de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género, y simplemente me entristece", dijo.

¿Quién es Zoe Saldaña?

La neoyorkina, de ascendencia dominicana y puertorriqueña, Zoe Saldaña es reconocida por su participación en películas de ciencia ficción de grandes franquicias. Inició su trayectoria con participaciones pequeñas en series de televisión como “Law & Order” (1999) y en películas como “Center Stage” (2000). Su carrera despegó al aparecer en “Crossroads” (2002) junto a Britney Spears.

Después de aparecer en “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl” (2003), en 2009 alcanzó la fama al interpretar a Neytiri en “Avatar” de James Cameron. Su participación en la franquicia continuó con “Star Trek” (2009) como Uhura, consolidando su presencia en el género de ciencia ficción.

Su trayectoria incluye otras películas como “Colombiana” (2011) y “Guardians of the Galaxy” (2014), donde interpretó a Gamora, solidificando su estatus como una de las principales figuras en las franquicias más taquilleras de Hollywood, incluyendo su regreso como Neytiri en "Avatar: The Way of Water" (2022) y "Avatar 3" (2024). En 2023, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time.

