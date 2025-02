Trudeau responde a Trump, también impondrá 25% de aranceles: "si atacan a Canadá afectarán a sus negocios"

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau respondió a Trump ante la imposición arancelaria del 25 % que le impuso al país este sábado 1 de febrero, donde anunció que le aplicará la misma medida a sus productos.

"Si atacan a Canadá afectarán a sus negocios", enfatizó al hacer el anuncio que llevaría 30 billones de dólares que le van a afectar a 150 millones de productos que van a la unión americana.

"Esta decisión es una decisión histórica en la relación que hemos tenido con Estados Unidos", aseveró

"Esta es una decisión que va a tener muchas consecuencias para ustedes, porque yo les he dicho que si atacan a Canadá sus negocios afectarán a sus negocios",

LIVE: Canada’s response to U.S. tariffs | EN DIRECT : Réplique aux tarifs douaniers américains https://t.co/JQ7HfwwCCW — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 2, 2025

"Hemos conseguido la economía más grande en el mundo", dijo.

El mandatario había pospuesto su mensaje tras hablar con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum quien también ofreció un mensaje por el gravamen a su país, lo consideran una guerra comercial a Norteamérica y una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que estaría por discutirse el próximo 2026.

En un mensaje en su cuenta de X había anunciado que tras la intención de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a todos los productos se reunió con su gabinete y tendría una llamada con la presidenta de México.

"Me reuní hoy con los primeros ministros y con nuestro gabinete, y en breve hablaré con la presidenta Sheinbaum de México. No lo queríamos, pero Canadá está preparado. Esta tarde me dirigiré a los canadienses", aseguró.

Sheinbaum impondrá aranceles a EU como Plan B de imposición comercial

Luego de que Donald Trump impuso gravamen de 25% a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al secretario de Economía Marcelo Ebrard, a que también se implementen medidas arancelarias Estados Unidos.

En un mensaje que subió a sus rede sociales, rechazó “categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales”.

Propuso que con el gobierno de Donald Trump se instale una mesa de trabajo para tratar temas de seguridad y salud pública.

