¿Karla Sofía Gascón podría perder su nominación en los Premios Oscar? Aseguran que rompió importante regla

Las críticas en contra del elenco de la cinta "Emilia Pérez" persisten aún con su arrollador éxito en múltiples premiaciones; sin embargo, son las recientes declaraciones de su protagonista, Karla Sofía Gascón, las que han dado de qué hablar y ahora se ha señalado que su nominación en los Premios Oscar estaría en riesgo luego de las acusaciones que hizo contra el equipo de trabajo de otra de las celebridades que destacan en la misma categoría.

Karla Sofía Gascón es una de las actrices parte del narco-musical que se han mostrado ante los reflectores defendiendo el proyecto de las severas críticas que ha recibido por la manera en la que representa a México, así como la forma en la que aborda temas como las desapariciones y el narcotráfico.

Las polémicas declaraciones de Karla Sofía Gascón

La actriz española hizo historia en los Premios Oscar al convertirse en la primera mujer transgénero en ser nominada, pues su papel en la cinta del director francés Jacques Audiard le ganó un lugar en la categoría Mejor actriz junto a grandes figuras como Cynthia Erivo, Mikey Madison, Demi Moore y Fernanda Torres.

Sin embargo, su nominación podría estar en riesgo tras las declaraciones que hizo en una reciente entrevista en la que acusa al equipo de trabajo de la actriz brasileña Fernanda Torres de comenzar una campaña de desprestigio en su contra y en el que de la película "Emilia Pérez".

“No me gusta que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás. En ningún momento me verán hablando mal de Fernanda Torres o de su película, pero en cambio sí veo a muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de 'Emilia Pérez'. Yo creo que eso habla más mal de ellos y de la película que de ellos que de la mía”, indicó Gascón.

¿Qué regla de La Academia rompió Karla Sofía Gascón?

En redes sociales internautas de inmediato señalaron que Karla Sofía Gascón habría roto una de las reglas de La Academia al hablar mal de otro de los nominados. Esto por lo señalado en “Reglamento para la promoción de películas elegibles a los Premios Oscar” en su apartado 16 donde mencionan la manera de referirse a otros nominados.

“No se tolerarán anuncios, correos, sitios web, redes sociales (incluidos Facebook y Twitter) ni ninguna otra forma de comunicación pública realizada por cualquier persona directamente asociada con una película elegible que intente arrojar una luz negativa o despectiva sobre una película o un logro competidor. En particular, queda expresamente prohibida cualquier táctica que señale a ‘la competencia’ por su nombre o título”, se lee en el documento.

Aunque Gascón no mencionó directamente a la actriz Fernanda Torres, sus declaraciones podrían desatar una investigación y de encontrarse pruebas contra alguna de las dos partes La Academia señala que estarían “sujetos a una suspensión de membresía de un año por la primera violación y a la expulsión por cualquier violación posterior”.

