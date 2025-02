Eiza González salió en defensa de Selena Gómez después de que hizo un video llorando por las deportaciones de mexicanos

Desde hace varios días, el nombre de Selena Gómez ha estado en boca de todo el mundo ya que ante la situación migratoria que enfrenta Estados Unidos, la actriz y cantante compartió un video en sus redes sociales un metraje en donde apareció llorando debido a la frustración ante las políticas migratorias; sin embargo, el metraje fue usado por las redes oficiales de la Casa Blanca, instrumentalizando el llanto de la cantante, mostrando también a tres madres que perdieron a sus hijas a manos de presuntos inmigrantes indocumentados, quienes cuestionan la empatía de Gómez hacia los inmigrantes.

El video que fue compartido en la cuenta de Instagram de la Casa Blanca muestra a Tammy Nobles, madre de Kayla Hamilton; Alexis Nungaray, madre de Jocelyn Nungaray; y Patty Morin, madre de Rachel Morin. Cada una comparte su dolor por la pérdida de sus hijas y expresa su desacuerdo con las declaraciones de Gómez. En el video original compartido por la cantante, expresa:

Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No entiendo. Lo siento mucho. Ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer, dijo en su video.