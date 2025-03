El Malilla habla de las conversaciones que Vanessa Bazán filtró y revela cuál es su relación: "sí siento feo" | VIDEO

Desde hace semanas los nombres de El Malilla y Vanessa Bazán se han mantenido en tendencia en redes sociales, luego que la modelo filtró conversaciones con el cantante de reguetón en donde exponía encuentros consensuados y casuales, esto sin el consentimiento del intérprete de "Te lo Doy". El tema fue tan delicado que desató toda una polémica de la que por fin el afectado rompió el silencio.

El Malilla estuvo como invitado en el programa "Vamo a Calmarno", donde habló sobre las conversaciones que mantuvo con Vanessa Bazán y que ella misma filtró desatando toda una controversia en redes sociales. Durante la charla, el cantante confirmó que sí se vio de forma consensuada con la influencer, pero que no pensó que esto detonaría un escándalo. Por si fuera poco, el mexicano también lamentó que en redes no se haya condenado esta filtración y lanzó la pregunta: ¿y si hubiera sido al revés?

Durante la charla, los conductores del programa recordaron este caso viral para tener la perspectiva del cantante, pues hasta ahora únicamente se sabía lo que la modelo filtró en redes sociales y allí, el reguetonero se sinceró. Primero afirmó conocer a la joven y además el haber tenido encuentros con ella, pero no dudó en dejar en claro que tener relaciones sexuales es algo normal para "todo el mundo".

Luego de sincerarse, El Malilla cuestionó a Rosinelli y a Jaime Proox, conductores del programa chileno, qué habría pasado si hubiera sido él el que filtrara cosas tan delicadas como es la intimidad de alguien más, además que lamentó que sus seguidores no se hayan tomado en serio y de igual delicado que él fue la víctima: "Yo veo los comentarios de 'qué rico', qué esto, lo otro o por qué lo dijiste, o sea, como que bien para ella, pero si yo lo hubiera hecho, el papel hubiera sido distinto".

Durante su sinceramiento, Fernando Hernández Flores, nombre real de El Malilla, externó que la filtración que Vanessa Bazán hizo sobre sus conversaciones privadas no le afectó, gracias a que es "fuerte de mente", algo que incluso le permite hablar abiertamente del tema. Sin embargo, también dejó en claro que si él tuviera otros problemas, la historia que hoy se cuenta pudo haber sido diferente; en cambio, está dando la cara.

"Si yo fuera depresivo, si yo tuviera ped*s mentales, si yo tuviera alguna circunstancia mal hasta, no sé, imaginen que no quiero, pero imagínate que yo me quitara la vida porque dijera: 'no soporto con tantos comentarios', porque si te enseño mi celular está explotado de eso", dijo.