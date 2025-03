El desgarrador testimonio de Leticia, la mujer que fue abusada y quemada viva en Chihuahua: "me dijo que traía ganas"

El intento de feminicidio contra Leticia Guzmán, una madre de familia que fue abusada sexualmente y quemada viva por su propio vecino en Chihuahua, sigue causando conmoción entre los habitantes del estado. Ahora, la mujer ha dado sus primeras declaraciones sobre la salvaje agresión que vivió, misma por la que aún permanece hospitalizada en espera de recuperarse de sus lesiones. En entrevista para medios de comunicación, la mujer reveló qué fue lo que ocurrió el día de los hechos y cuál es su pronóstico médico.

Según lo dicho por Leticia, fue el pasado 10 de marzo cuando ella acudió al domicilio de su vecino José Luis "N", esto luego de que el hombre se ofreció a venderle un microondas. La víctima habría caído en la trampa y fue a la casa de su conocido para recoger el electrodoméstico. Sin embargo, al llegar a la vivienda enfrentó una aterradora situación, pues el sujeto comenzó a acosarla y golpearla para poder abusar sexualmente de ella.

Después del abuso sexual, el hombre habría decidido quemarla viva, por lo que la rocío con gasolina, lo que le causó severas quemaduras de tercer grado. Con el objetivo de que su caso no quede impune y el agresor sea detenido, Leticia decidió compartir su testimonio sobre los hechos que vivió el 10 de marzo; en entrevista con medios de comunicación confirmó que fue agredida sexualmente y que el hombre también intentó privarla de la vida, al tratar de quemarla viva.

Leticia fue atacada por su vecino tras ir a comprar un microondas

Piden justicia por ataque a Leticia. Foto: Facebook Yesica Guzmán

Leticia narró que llegó a la casa de su vecino para comprar el microondas, pero ahí fue sorprendida por el sujeto: "me agarró por detrás y ya me empieza a decir muchas cochinadas como: 'esta vez no se me va a escapar, vecina'. Me dijo que me traía muchas ganas y cosas así, muy feas", recordó Leticia sobre la agresión por parte de José Luis "N". La mujer también explicó que su agresor la tiró en una cama y abuso sexualmente de ella, tal como lo confirmó la Fiscalía del Estado de Chihuahua: "me empezó a ahorcar en una cama", añadió.

La mujer recordó que por el ahorcamiento perdió el conocimiento, pero, cuando lo recuperó, se dio cuenta de que estaba siendo quemada viva: "empece a sentir caliente mi piel y yo pensaba que estaba soñando. Sabía que tenía que salir de ahí", contó Leticia. Agregó que, como pudo, logró salir de la vivienda y corrió hasta un negocio aledaño, donde pudo pedir ayuda y gracias a ello fue trasladada hasta un hospital local, para poder recibir atención médica por las severas quemaduras que sufrió en todo el cuerpo.

Piden justicia para la mujer

Colectivos feministas se han unido para pedir que el crimen no quede impune. Foto: cuartoscuro.

A través de redes sociales, vecinos, familiares y amigos de Leticia se han unido para exigir que el caso no quede impune. Sus seres queridos han compartido la fotografía del presunto agresor para que las personas que lo lleguen a identificar puedan señalarlo y brindar la información a las autoridades para conseguir su arresto; agregan que el hombre es peligroso y que podría poner en riesgo la vida de otras mujeres que estén cerca de él.

Hasta ahora, el sujeto no ha sido detenido y permanece prófugo de la justicia. Mientras tanto, Leticia continúa hospitalizada y recibe atención médica para tratar las quemaduras de segundo y tercer grado que tiene en el cuerpo. Las autoridades estatales ya tienen conocimiento de su caso y buscan al sospechoso.