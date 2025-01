"¿Cómo dices que se llama"?: Karla Sofía Gascón asegura que no sabe quién es Alfredo Adame

El día de ayer una intensa controversia se desató luego de que el famoso presentador de televisión Alfredo Adame hiciera una serie de fuertes declaraciones en contra de la actriz española Karla Sofía Gascón, a quien tachó de ser mala actriz a pesar de que actualmente se encuentra nominada a un premio Oscar por su interpretación en la película "Emilia Pérez".

Entre otras cosas, Adame señaló que antes de su transición, Gascón, nunca logró destacar en la actuación, asegurando que incluso lo habría volteado a ver con recelo cuando se lo llegó a topar en Televisa, en donde no obtuvo éxito cuando trabajaba en algunas telenovelas de la empresa, para finalmente comentar que le estaba "robando su lugar a una mujer en los Oscar", ya que debió haber sido nominado junto con los demás hombres o en una división para personas transexuales.

"Andaba por Televisa, malencarado, a mi me veía así como feo, como con frustración y amargura . Nadie lo pelaba, no tenía amigos y andaba ahí vagando. Muchas veces se me quedó viendo con recelo. Lo llamaron para una telenovela, no pasó nada, pasó sin pena ni gloria. Lo despacharon por mal actor. No tuvo nada, fue un fracaso" declaró Adame.