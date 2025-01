Alicia Machado revela que recibió amenazas de muerte tras comentarios sobre Selena Gómez

Alicia Machado sigue dando de qué hablar tras los comentarios que lanzó en los que crítica el físico de Selena Gómez, esta vez la modelo reveló que desde entonces ha recibido amenazas de muerte por lo que exigió detener los ataques en su contra. Además, la exreina de belleza pidió ayuda para conocer a la actriz de "Emilia Pérez" asegurando que en ningún momento le faltó al respeto con la forma en la que se expresó.

La polémica comenzó con el comentario que hizo la ex Miss Universo en Instagram en el video publicado por Gómez con el que, entre lágrimas, habla de la política migratoria en Estados Unidos. Lo que enfureció a los fanáticos fue que Machado mencionó el físico de la actriz como una forma de atacarla, algo ante lo que internautas recordaron los malos momentos que ella enfrentó en 1997 cuando fue avergonzada por el ahora presidente Donald Trump ante los medios al obligarla a hacer ejercicio mientras hablaba sobre su peso.

Aunque la también actriz ha tratado de explicar sus comentarios, todo indica que la controversia está lejos de terminar para ella ya que desde entonces se convirtió en blanco de ataques en redes sociales y ha recibido amenazas de muerte por un comentario que ahora considera "impulsivo". Ante esto, exigió detener las críticas en su contra ya que también han tratado de involucrar a su hija.

Por una cosa que escribí impulsivamente cuando vi a esta chica, que me encanta su música, y llevan un drama con eso, Dios mío. Me han amenazado hasta de muerte (…) Preséntenme a Selena, como me han escrito. A lo mejor ella no tiene ni la mínima idea de quién soy yo, seguramente no sabe quién soy, no tiene ni idea quién esta doñita, esta mujer de la tercera edad que le ha dicho que la depresión, la mejor manera de curarla es yendo al gym. En ningún momento la mandé a adelgazar, ni la insulté, la ofendí, además, cálmense ni que fuera la Virgen de Guadalupe”, se escucha a Machado en unos audios difundidos por el matutino “Venga la Alegría”.