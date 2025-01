Alicia Machado pelea en pleno programa al ser confrontada por comentario contra Selena Gómez

Selena Gómez generó una ola de reacciones tras compartir un video en redes sociales en el que llora mientras habla de las deportaciones masivas en Estados Unidos. Entre los comentarios que recibió destacó el de Alicia Machado que criticó a la cantante mencionando su físico, lo que molestó a los internautas ya que el tema no tenía estaba relacionado y así fue mencionado durante su participación en un reciente programa donde la modelo estalló contra las conductoras al ser confrontada.

“Perdón, México”, es la leyenda que acompañaba el video de Selena Gómez donde lamentaba la situación migratoria en Estados Unidos ante las políticas del presidente Donald Trump. “Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante”, dijo la actriz.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos apoyaron a la actriz otros arremetieron en su contra por la manera en la que abordó el tema; además, resaltaron su participación en la cinta "Emilia Pérez" que ha sido blanco de ataques debido por la forma en la que se representa a México y en la que tocan temas como las desapariciones. A las críticas se sumó Alicia Machado, aunque también generó molestia debido a que mencionó el físico de Gómez como una forma de atacarla.

“Muchacha, pend***. Ya póngase a estudiar español y al gym, mija, al gym. Te mando mis proteínas. Aburre, Jessy”, escribió la ex Miss Universo en Instagram mencionando el físico de Selena Gómez para criticarla. Internautas se lanzaron contra la modelo recordando el mal momento que ella enfrentó en el pasado por los comentarios del presidente Donald Trump, quien en 1997 convocó a la prensa en un gimnasio haciéndola sentir mal física y emocionalmente.

Durante su participación en el programa "La mesa caliente" de este martes 28 de enero, Alicia Machado fue cuestionada sobre sus comentarios contra Selena Gómez y el motivo por el que habría usado su físico para atacarla aún con lo que vivió en el pasado. Molesta, la exreina de belleza se lanzó contra las conductoras y sostuvo sus declaraciones añadiendo críticas contra la película "Emilia Pérez".

“No puedes vivir en la vida constantemente con una actitud de víctima. A mí de repente eso me molestó un poco de ella, como que todo el tiempo está víctima (…) Yo creo que mi bandera este momento es fuerza, tenemos que estar fuertes, los latinos tenemos que estar dejando de estar en este momento lamentándonos de lo que pudimos haber hecho y no hicimos, estamos en una administración que va a ser difícil (…) Yo que yo quise decir fue lo que dije, y lo que escribí y punto. Ya deje la lloradera, pónganse a estudiar español para que no haga el ridículo en otra película donde te den un personaje de latina”, dijo Alicia Machado.