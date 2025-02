El director Enrique Abraham Vélez Godoy se retira temporalmente de la Filarmónica de las Artes

Enrique Abraham Vélez Godoy, quien funge todavía como el director de la Filarmónica de las Artes, informó a través de un comunicado que dejará su trabajo en los próximos días por razones tanto personales como profesionales, aunque recalcó que será solamente un retiro de manera temporal.

El mensaje se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Filarmónica de las Artes en Facebook. En éste, indicó que no se encuentra en óptimas condiciones para seguir al frente del trabajo que se ha encomendado durante los últimos años, por lo que es momento de dar un paso al costado.

"Después de una profunda reflexión, he decidido tomar una decisión importante para mi bienestar personal y profesional. Debido a razones personales, me retiro temporalmente como director de la Filarmónica de las Artes. Es muy sano reconocer cuando el cuerpo y la mente no están en óptimas condiciones para cumplir con las responsabilidades encomendadas, actualmente no me siento en la mejor posición para hacerlo. La Filarmónica de las Artes es una empresa que amo profundamente y el público que la mantiene viva, merece lo mejor"