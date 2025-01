¿Se terminó el éxito de Selena Gómez? Estas son las cinco polémicas que ha liderado por culpa de “Emilia Pérez”

Aunque Selena Gómez es considerada una de las actrices más queridas de su generación y, por lo mismo, ha estado alejada de los comentarios negativos, su participación en la película “Emilia Pérez” le ha valido críticas. Esto ha puesto en jaque su carrera, sobre todo porque en las últimas semanas ha liderado las principales polémicas, como sucedió ayer luego de que rompió en llanto por las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos.

La carrera de Selena Gómez en el medio del entretenimiento estadounidense se inició en 2002 cuando tenía 10 años de edad. Su rostro no pasó desapercibido en “Barney y sus amigos” y en años posteriores escaló hasta convertirse en una estrella adolescente de Disney, lo que logró sobre todo cuando protagonizó la serie “Los hechiceros de Waverly Place”.

Para diversificar su carrera, la actriz debutó como cantante en 2008; primero participó en Disneymania 6 y luego en las bandas sonoras de dos películas, “Campanita” y “La nueva cenicienta”. Además, en 2009 lideró la banda Selena Gómez & the Scene y en 2013 lanzó su primer álbum en solitario, “Stars Dance”. A estas dos facetas (actoral y musical) se suman sus roles como presentadora, productora y empresaria.

Selena Gómez ha desatado polémicas por su trabajo en la película “Emilia Pérez”. Foto: Instagram Selena Gómez.

Selena Gómez, en el ojo del huracán por su trabajo en “Emilia Pérez”

Tras años de carrera, Selena Gómez vive un altibajo profesional y esto se debe a su participación en la cinta “En busca de Emilia Pérez”, nombre que “Emilia Pérez” recibe en México y Latinoamérica. El largometraje de Jaques Audiard recibe críticas negativas por presentar de manera estereotipada a México, lo que se hizo evidente cuando el cinéfilo admitió que no hizo una investigación para conocer más del país, sobre todo por los temas centrales que abordó en la película: la comunidad LGBT, el narcotráfico y los casos de desaparecidos.

Esto le ha valido comentarios negativos a la actriz, de 32 años de edad, quien previo a ser parte del elenco estelar de “Emilia Pérez” se proclamó a favor de México debido a que en sus venas corre sangre mexicana porque su padre, Ricardo Joel Gómez, es de origen mexicano. También se había mostrado solidaria con los migrantes radicados en Estados Unidos porque esto es parte de la historia de sus abuelos.

Las polémicas de Selena Gómez a raíz de “Emilia Pérez”

Problemas de pronunciación del español

Las críticas negativas contra Selena Gómez se iniciaron por su pronunciación del español, al grado de que en redes sociales usuarios comentaron que es más fácil entender al cantante puertorriqueño Bad Bunny -quien a lo largo de su carrera ha sido criticado por su dicción- que a ella. Al respecto, la joven argumentó que perdió fluidez en este idioma, ya que su lengua base es el inglés.

Las críticas contra la actriz se iniciaron debido a su pronunciación del español. Foto: Instagram Selena Gómez.

Selena Gómez y su respuesta para Eugenio Derbez

La pronunciación de Selena Gómez del español no sólo fue considerada “mala”, sino que incluso el actor y comediante Eugenio Derbez dijo que era “indefendible”. Ante esto, la actriz reaccionó y le respondió “entiendo lo que quieres decir. Lo lamento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”. Inicialmente esto hizo que los fans de la cantante la apoyaran, pero posteriormente la balanza se empezó a inclinar a favor del creador de la serie “La familia P. Luche”. Incluso surgieron comentario de que ella se “victimiza” para evadir los problemas.

Selena Gómez y los memes por sus diálogos en “Emilia Pérez”

Después de que Eugenio Derbez fue blanco de críticas por dar su punto de vista acerca del trabajo de Selena Gómez en “Emilia Pérez”, su comentario cobró fuerza debido a los diálogos que tuvo, ya que fueron tachados de ser “traducidos en Google”. Una de la líneas de la actriz que más controversia ha generado es “hasta me duele la pinche v*lv* nada más de acordarme de ti”, al grado de que dio pie a memes. Selena Gómez igual ha sido blanco de comentarios negativos por sus diálogos en la cinta de Jaques Audiard. Foto: Instagram Selena Gómez.

Selena Gómez vs. Sarah Margaret Qualley

Las críticas negativas contra Selena Gómez se intensificaron luego de que los Premios de Cine de la Academia Británica -mejor conocidos como BAFTA, por sus siglas en inglés) dio a conocer a sus nominados, ya que la seleccionaron en la categoría Mejor actriz de reparto por encima de Sarah Margaret Qualley, quien no fue considerada, aunque su actuación en “La sustancia” ha sido hasta descrita como “magistral”.

Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de que nominaron a Selena Gomez (Emilia Pérez) en lugar de a Margaret Qualley (La Sustancia) en los premios BAFTA. pic.twitter.com/dnL4EIPt4U — PaveloRosca ®? (@PaveloRockstar) January 15, 2025

Selena Gómez, criticada por llorar por las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos

Ayer las miradas estuvieron nuevamente en la actriz porque grabó un video que compartió en redes para externar su tristeza por las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos. La postura de Selena Gómez es considerada “incongruente” porque “no puedes grabarte llorando por los inmigrantes ilegales deportados después de haber sido partícipe de una película como ‘Emilia Pérez’ que se burla directamente de los mexicanos y nuestra cultura”. Algunos usuarios incluso comentan que se “colgó” del problema social para llamar la atención.

Sigue leyendo:

“Joan Sacrebleu” llegaría a las salas de cine en México, revela creadora de la película que responde a “Emilia Pérez”

Los Premios GLAAD catalogan a “Emilia Pérez” como “paso hacia atrás” para la comunidad LGBT: “Profundamente retrógrada”