Día Internacional de Mario Bros: 10 datos curiosos que no conocías

Mario Bros es uno de los videojuegos más populares en el mundo, tanto que tiene su propia fecha para conmemorarlo. El 10 de marzo es el Día Internacional de Mario Bros; los jugadores y fanáticos de este personaje cambiaron la “i” por el número “1” y la “o” por el “0” en la palabra Mario, para hacer una referencia a la fecha marzo 10 bajo la forma “Mar10”.

Y aunque no se conoce con precisión quién fue la primera persona en sugerir esta idea, sí se tiene registro de que el 10 de Marzo de 2016, Nintendo, la compañía creadora de Mario Bros, celebró por primera vez la fecha. Desde entonces, cada año en ese día promociona descuentos en videojuegos de la saga y organiza eventos en tiendas, así como torneos de Mario Kart, entre otras actividades.

Para que te pongas a tono con esta celebración mundial, aquí te compartimos 10 datos curiosos de este plomero que desde finales de los años 80, cuando él y su hermano Luigi fueron creados por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto, se introduce en las tuberías para librar aventuras de otro mundo.

1.Del papel a la pantalla

Mario Bros fue creado en una época en la que las herramientas digitales para los diseñadores prácticamente no existían, por lo que para plasmar a Mario en la pantalla primero tuvieron que planear y dibujar cada uno de los niveles en papel cuadriculado, antes de iniciar la programación en computadora.

2.Récord al jugador más rápido de Super Mario Bros

Recientemente, un jugador que se hace llamar Niftski en internet, estableció un récord mundial al terminar el popular videojuego en un tiempo de 4 minutos, 54 segundos y 565 milésimas de segundo, 0,176 segundos que en su intento anterior, por lo que superó su propia hazaña.

3.Cuántas películas hay de Mario Bros

Hasta el momento existen solo tres películas del plomero más famoso de los videojuegos: Super Mario Bros: The Great Mission to Rescue Princess Peach!, de 1986; Super Mario Bros, de 1993, y la más reciente, The Super Mario Bros. Movie, de 2023.

4. Alguien pidió 1 millón de dólares por un cartucho de Mario Bros en El Precio de la Historia

Un coleccionista acudió al popular programa de History Channel para intentar vender uno de los primeros cartuchos que se vendieron del Super Mario Bros original. Más de 40 millones de copias fueron vendidas por Nintendo, y aunque esta se trataba de una pieza nueva y sellada, no logró concretar la transacción. Pedía 1 millón de dólares por él.

5. Es el videojuego más caro en una subasta

Y aunque una copia de Super Mario Bros en perfecto estado no logró venderse por 1 millón de dólares, en una subasta realizada en 2021 un comprador anónimo pagó el doble de esa cifra también por un cartucho en perfecto estado, la cifra más alta que alguien ha pagado por un videojuego en una puja hasta el momento.

6. Podría ayudar a disminuir la depresión, según un estudio

En 2024, investigadores del Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia del Hospital Universitario de Bonn, en Alemania, dieron a conocer los resultados de un estudio que indica que videojuegos como Super Mario Odyssey pueden mejorar los síntomas clínicos de personas que sufren depresión.

7. Cameos en Los Simpson

Si bien la familia amarilla no pudo predecir la aparición de Mario Bros, porque este fue lanzado al mercado cuatro años antes de estrenarse el popular programa de Matt Groening, los personajes del videojuego han aparecido en varios capítulos de Los Simpson, algunos memorables como aquel en el que Homero pelea con Mario al más puro estilo Nintendo.

8. Mario en las calles de España

La fascinación en el mundo es tan grande que en 2010, el ayuntamiento de Zaragoza, en España, aprobó poner a una de sus avenidas el nombre Super Mario Bros, que en algunos tramos hace esquina con las calles de Tetris e Invasores del Espacio.

9. La experiencia de Mario Kart en Japón

En Japón, la cuna de Mario Bros, no hay calles con su nombre, pero en la ciudad de Tokio sí se puede vivir la experiencia de manejar un go-kart por las avenidas, similar al videojuego Mario Kart, aunque sin explosiones, tortugas voladoras y a una velocidad moderada.

10. La música de Mario, con letra y en vinil

Si hay un tema musical universalmente conocido, es el de Mario Bros. Pero pocos saben que además de la música, existen versiones cantadas de la melodía compuesta por Koji Kondo. Incluso, Nintendo llegó a lanzar un vinilo con una de estas versiones, cuya letra fue hecha por fanáticos del videojuego.