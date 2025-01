Premios GLAAD cataloga a "Emilia Pérez" como “paso hacia atrás” para la comunidad LGBT: "profundamente retrógrada"

La película "Emilia Pérez" acaba de ser nominada a 13 premios Oscar luego de que fuera duramente criticada por gran parte de la población latinoamericana y expertos en el tema, especialmente en México, debido a diversas polémicas alrededor de su historia, su guión, sus actuaciones, etcétera.

Sin embargo, fue la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation donde se decidió que no tendría ninguna nominación para su próxima entrega de premios denominada GLAAD Media Awards, donde se enaltecen los proyectos donde hay representación de la comunidad LGBT.

La directora de medios, Mónica Trasandes, aseguró que "Emilia Pérez es una representación profundamente retrógrada de una mujer transgénero y también un paso atrás para la representación trans". En la entrevista que ofreció para El Universal, respaldó la decisión de la presidencia de dejarla fuera de la entrega número 36.

Emilia Pérez fue nominada a múltiples premios Oscar. Crédito: @emiliaperezfilm

Esta postura quedó en claro desde noviembre de 2024, cuando empezó a presentarse la película en diversos festivales donde fue ovacionada por la crítica, un ejemplo es Cannes. En ese entonces, la organización informó que no la consideran una buena representación de las personas trans.

"Si bien algunas reseñas elogian las actuaciones en 'Emilia Pérez' o los valores de producción de la película, los críticos que se centran en la representación trans de la película cuentan una historia muy diferente. Hemos recopilado varias de esas reseñas a continuación, la mayoría de ellas escritas por críticos transgénero. Estos críticos entienden que las representaciones no auténticas de las personas trans son ofensivas e incluso peligrosas"

¿De qué trata la nueva película de Emilia Pérez?

Emilia Pérez es una película de comedia musical que se mezcla con el género criminal que fue estrenada en el año 2024. Está dirigida por Jacques Audiard y cuenta con las actuaciones de Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gómez, Adriana Paz, Edgar Ramírez, entre otros tantos.

En esta película se cuenta la historia de Rita Mora Castro, una abogada que tiene la misión de representar a Juan "Manitas" Del Monte, un capo del narcotráfico que quiere cambiar su género para comenzar una vida nueva lejos del mundo del crimen organizado.

Esta película está nominada en los Premios Oscar en 13 ocasiones. Las categorías en las que podría ganar premios, incluso romper algún récord, son las siguientes

Mejor Película

Mejor actriz protagonista

Mejor actriz de reparto

Mejor dirección

Mejor guion adaptado

Mejor canción original (dos veces)

Mejor banda sonora original

Mejor película internacional

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor sonido

Mejor edición

Mejor fotografía

Emilia Pérez ya está disponible en los cines de México. Crédito: @emiliaperezfilm

¿Se puede ver Emilia Pérez en Netflix?

Emilia Pérez ya está disponible en los cines comerciales de México donde se estrenó el día jueves 23 de enero de 2025. Así podrás verla durante las siguientes semanas y hasta que salga de la cartelera. Los precios dependerán de la sala que selecciones, así como el día o la hora.

Sin embargo, la película ya está disponible en la plataforma de streaming en Netflix, pero solamente se puede ver en los Estados Unidos por el momento. Es posible que llegue al catálogo mexicano previo a la ceremonia de premiación de los Oscar en el mes de marzo, aunque no hay una confirmación oficial por el momento.

