El director Jacques Audiard habla sobre las críticas que ha recibido por “Emilia Pérez”: “Realmente les ofrezco una disculpa"

“Emilia Pérez” avanza con fuerza rumbo a los Premios Oscar como una de las favoritas, todo mientras enfrenta una ola de críticas del público, especialmente en México, que se ha mostrado en desacuerdo con la película por la manera en la que aborda temas que afectan al país como el narcotráfico y las desapariciones. Al respecto, el director Jacques Audiard respondió a las críticas y ofreció disculpas.

Aunque aún no se estrena en México, la cinta protagonizada por la actriz española Karla Sofía Gascón ha dividido opiniones por los fragmentos que se han difundido en redes sociales. El sentimiento que ha invadido a gran parte de los internautas es de molestia, pues han señalado al director Jacques Audiard de tener poco interés por México debido a la falta de representación en la cinta donde, a través de un musical, toca temas como la violencia y desapariciones forzadas.

En entrevista con Linet Puente para “Ventaneando”, Jacques Audiard respondió de manera contundente que sí se informó sobre México y los temas que son parte de la trama en el narco-musical. Añadió que trabajó por cuatro años en el proyecto y que el musical sería una forma de brindarle más fuerza al mensaje que intenta dar con la cinta.

“Abordar el tema desde la ópera, desde el canto, puede permitir una convicción mucho más fuerte que el simple discurso. Si se sienten ofendidas y escandalizadas, realmente les ofrezco una disculpa, lo lamento muchísimo, entenderé que no vean la película, pero de alguna manera siento como si me estuvieran diciendo: ‘Usted no tiene derecho de hacer esto’. Cuando yo escribí esto, yo me hice muchas preguntas porque ese problema, esto que está sucediendo en México”, añadió el director francés.