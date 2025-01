"Aventurera" es uno de los grandes proyectos en la industria teatral en México y esto impulsó el éxito en la carrera de sus protagonistas, algo que no ocurrió con Irina Baeva ya que la obra significó un episodio sombrío en su trayectoria debido a las fuertes críticas que recibió por su desempeño en el baile. Los rumores sobre el fracaso de la puesta en escena no tardaron en llegar, algo que se confirmaría luego de que se anunciara que no estará en cartelera este 2025.

La obra estuvo a cargo del productor Juan Osorio, quien no dudó en respaldar a la actriz rusa ante las severas críticas que estaba recibiendo en redes sociales por su papel como Elena Tejero que también interpretaron otras estrellas como Edith González, Niurka Marcos, Itatí Cantoral, Maribel Guardia, Ninel Conde, Adriana Fonseca y Susana González que dejaron huella en el público con su participación.

Confirman que "Aventurera" no volverá este 2025 tras la polémica con Irina Baeva. Foto: Cuartoscuro

Confirman que "Aventurera" no volverá este 2025

Aunque se había anunciado una gira por México y el extranjero, el actor Daniel Elbittar confirmó que, por lo menos, este año "Aventurera" no estará de nuevo en cartelera. En un encuentro con los medios retomado por "Qué buen chisme" en YouTube, el también modelo negó que la baja venta de boletos o las críticas a Irina Baeva fueran el motivo por el que la puesta en escena no tendría una segunda temporada.

"Creo que no, hicimos una función especial el año pasado en noviembre, que fue la última función, y creo que Juan va a retomar Aventurera, pero más adelante. Contra todo pronóstico todo salió adelante y se terminó la temporada tal cual como se tenía previsto, y todos nos divertimos muchísimo, la verdad que todos la pasamos muy bien, y creo que eso fue lo más importante”, dijo el actor.

Así respondió Irina Baeva a las crítica por su papel en "Aventurera"

En medio de los comentarios negativos que recibió por su participación en "Aventurera", la actriz Irina Baeva enfrentó otro duro golpe en su vida personal debido a su separación con Gabriel Soto. Y es que se vieron envueltos en una batalla de declaraciones en la que se destapó que sí habían llegado al altar con una íntima ceremonia en la playa acompañados de su familia, algo que el actor negó por varios meses hasta que admitió haber celebrado su unión.

“Estamos aquí para ajustar, hicimos unos ajustes que uff. Creo que a las críticas hay dos formas de reaccionar, uno es hacerse chiquito, uno es quedarse encerrado, uno es aceptar todo eso y decir: ‘Ok, no sirvo para esto’, y otra forma que creo que es la que yo elijo siempre, es agarrar las críticas como punto de vista y verlas como un combustible”, dijo en aquel momento la actriz durante una conferencia de prensa.

