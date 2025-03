Destapan fuerte pelea entre Maribel Guardia e Imelda Garza durante audiencia por la custodia de Jose Julián

El tema entre Maribel Guardia e Imelda Garza ha sido una de las disputas legales más polémicas de los últimos días, y sigue dando de qué hablar en el mundo de la farándula al revelarse detalles de la reciente audiencia en la que autoridades determinaron que no existía riesgo para que la madre pudiera recuperar la custodia del menor, algo que habría desatado un fuerte enfrentamiento entre ellas.

Para recapitular, el pasado 21 de enero la reconocida actriz tomó medidas legales contra su exnuera argumentando que el bienestar de su nieto, José Julián, estaba en riesgo debido a presuntas adicciones y problemas con el alcohol por parte de la madre. Como resultado, al día siguiente, tras un proceso de interrogatorio en la Fiscalía la custodia temporal del menor, de tan sólo 7 años, fue otorgada a su abuela paterna.

Días después, el 31 de enero, durante una conferencia de prensa, la también cantante explicó que el niño permanecería bajo su cuidado por un periodo de 90 días, durante el cual Imelda no tendría permitido verlo. Sin embargo, tras apenas un mes y seis días, la viuda de Julián Figueroa recuperó la custodia de su hijo. Según lo informado por su tía, Addis Tuñón, la decisión fue tomada por un juez, quien ordenó que el pequeño regresara con su madre.

Ahora, gracias a Inés Moreno, del canal de Youtube InesMorenoTV, se ha podido saber que es lo que ocurrió en la última audiencia, lo que revelará un conflicto más entre Maribel Guardia e Imelda Garza por lo que de primera mano se sabe realmente cuáles fueron las acusaciones.

Inés Moreno menciona en el video que Imelda estaba dispuesta a platicar con Maribel Guardia, quien aclaró que no deseaba alejarlos y propuso agendar visitas los fines de semana para verse; sin embargo, Marco Chacón no habría permitido que se pudiera llegar a un acuerdo solicitando la investigación.

Fue ahí, en la misma audiencia, donde Maribel Guardia e Imelda Garza comenzaron a discutir y, de acuerdo con lo relatado por la periodista de espectáculos, comenzaron a alzar la voz provocando que Jose Julián rompiera en llanto suplicando no ver llorar a su mamá. Ante esto el menor tuvo que ser asistido por una psicóloga del lugar que lo llevó fuera de la sala.

Inés Moreno afirmó poseer un extenso documento en el que Imelda Garza Tuñón lanza serias acusaciones contra Maribel Guardia y Marco Chacón, asegurando que fue presionada para firmar documentos relacionados con el testamento de su esposo, Julián Figueroa. Según lo expresado en el escrito, se le habría obligado a autorizar la apertura del juicio intestamentario del fallecido cantante sin darle la oportunidad de leer los documentos ni recibir una copia de los mismos.

La viuda de Julián Figueroa también señaló que Marco Chacón, quien funge como representante legal del hijo de Maribel Guardia, habría realizado trámites sin informarle, a pesar de que ella es la esposa del arista fallecido y madre de José Julián. Afirmó que en ningún momento se le notificó sobre el avance del proceso testamentario de su esposo.

“El 15 de agosto de 2023, Marco Vinicio Chacón me indicó que debía presentarme en el Juzgado 9 de lo Familiar. Incluso, me trasladó sin explicarme el motivo por el cual debía acudir. Me aseguró que el abogado Enrique Trejo Castro se encargaría de todo y que yo solo debía firmar un documento, sin necesidad de intervenir en nada más”, declaró.