Margaret Qualley revela que la producción de "La Sustancia" le destrozó el rostro durante más de un año

Una de las películas que llegó a romper con todas las expectativas fue, sin duda alguna, "La Sustancia". Esta obra, dirigida por Coralie Fargeat, combina el "body horror" (horror corporal) con una crítica bastante fuerte sobre cómo las mujeres son vistas por la industria cinematográfica, en donde siempre se exige belleza y juventud eterna para cumplir con los cánones de belleza, mientras se desecha con facilidad a quienes los hombres consideran "viejas", sin importar su trayectoria o talento.

Aunque la cinta no es del gusto de todas las personas, especialmente por su enfoque visceral y perturbador, son las mujeres de todo el mundo quienes se sienten identificadas con el sentir de las personajes principales, interpretadas magistralmente por Demi Moore y Margaret Qualley. Pero además de la impactante historia de fondo, la película también fue reconocida por las complejas transformaciones físicas a las que se sometieron sus protagonistas, mismas que dejaron estragos en sus cuerpos.

Este fue el caso de Margaret Qualley, la actriz de 30 años que interpretó a Sue (una contraparte joven de Demi Moore), quien no sólo tuvo que enfrentar los desafíos emocionales y psicológicos del papel, sino también los efectos físicos extremos que conlleva una transformación tan radical como la que se muestra en "La Sustancia".

Los devastadores efectos de "La Sustancia" en el cuerpo de Margaret Qualley

Durante una entrevista reciente en el popular podcast "Happy Sad Confused" de Josh Horowitz, Margaret compartió detalles inéditos sobre cómo las prótesis y el maquillaje utilizados durante el rodaje afectaron su cuerpo de manera impactante. La actriz, conocida por sus papeles en "The Leftovers" y "Once Upon a Time in Hollywood", reveló que las enormes prótesis y el maquillaje usado en la filmación del filme tuvieron un impacto profundo en su piel y su bienestar físico.

Me llevó probablemente como un año recuperarme físicamente de todo esto. Cuando me están fotografiando por debajo de la falda al final o al principio de los créditos, cuando hay palmeras por todos lados y tienen todos esos lentes largos desde abajo, eso es porque mi cara estaba tan jodida en ese momento que ya no podían fotografiarla más, declaró la actriz.

Qualley recordó las largas sesiones de maquillaje y a la incomodidad que experimentó mientras usaba estas prótesis, pues como parte de su caracterización, Sue sufre una metamorfosis horrenda debido a la sustancia, lo que implicó horas de trabajo en la silla de maquillaje para lograr la apariencia desgarradora que sorprendió a las salas de cine de todo el mundo.

Uno de los estragos más notorios que vivió la actriz tiene que ver con la aparición de un brote de acné muy intenso, por lo que ésto formó parte de la cinta sin necesidad de crear un efecto visual ni ser parte de la caracterización, sino que fue un resultado directo de las prótesis utilizadas.

Conoces al personaje que tiene todo el acné, era solo mi acné por las prótesis, dijo Margaret Qualley

Margaret Qualley ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su conmovedora interpretación del personaje de Sue en la película de terror corporal "La Sustancia".

Fotografía: Instagram/@trythesubstance

El exhaustivo rodaje detrás de "La Sustancia"

Pero la dificultad de trabajar en una película como "La Sustancia" no se limitó a las transformaciones físicas, pues en una entrevista para Vogue Australia, Margaret Qualley describió el proceso de filmación como "muy difícil" ya que la película, que está marcada por su enfoque en lo visceral y lo macabro, requirió de un alto nivel de precisión por lo que Coralie Fargeat (la directora) no dejó lugar para la improvisación dentro del set de grabación.

De la misma forma, del rodaje, la actriz no solo tuvo que lidiar con el dolor físico de las prótesis, sino también con las intensas demandas emocionales de su personaje ya que la transformación de Sue en una versión joven y perfecta de sí misma, aunque atractiva en su superficialidad, viene acompañada de consecuencias aterradoras y devastadoras. Estos elementos de la película, que exploran la alienación y la desesperación, exigieron un compromiso total de las actrices, quienes debían sumergirse en un proceso de desgaste emocional para representar con veracidad el sufrimiento de sus personajes.

Además de las largas horas de rodaje y las demandas físicas del maquillaje, Margaret Qualley también tuvo que lidiar con los efectos psicológicos de la película. En una conversación posterior con "Entertainment Weekly", Demi Moore, quien interpreta a la actriz principal en la película, compartió su experiencia sobre cómo tanto ella como Qualley enfrentaron las duras condiciones de trabajo. Su experiencia en "La Sustancia" no solo la ha marcado a nivel personal, sino que también ha dejado una huella imborrable en la industria del cine.

Fotografía: Instagram/@trythesubstance

Llegábamos los fines de semana y, ¿salíamos los dos a algún lado? No, no hacíamos nada [...] En el tiempo de descanso, nos enviábamos mensajes de texto, yo iba a su apartamento. Estaba dos pisos más abajo, y le decíamos: 'No puedo moverme, carajo'. Era difícil, declaró Demi Moore.

Sin embargo, el sacrificio de ambas actrices parece ser la semilla para un cine diferente, pues la película no solo es un comentario sobre la lucha por mantener la juventud, sino también una reflexión sobre los peligros de la obsesión con la perfección. La transformación física de Sue, que fue lograda a través de la destreza del equipo de maquillaje y efectos especiales, subraya la monstruosidad de esta búsqueda, por lo que Margaret Qualley, al igual que Demi Moore, pasó horas bajo el lente de la cámara y en la silla de maquillaje para darle vida a estos personajes complejos, a menudo poniendo en peligro su bienestar físico y emocional en el proceso.

Es así como "La Sustancia" no es solo una película de terror, sino una profunda reflexión sobre la obsesión por la juventud y las consecuencias de la búsqueda de la perfección, así como la visibilización de una industria que explota los cuerpos femeninos para el consumo masculino. La transformación física y emocional de Margaret Qualley y Demi Moore ha sido una de las más impactantes de su carrera, destacando su compromiso con el arte para arriesgarse en proyectos desafiantes. La intensidad de su actuación en "La Sustancia", junto con el sufrimiento físico y emocional que implicó el proyecto, ha sido reconocida por muchos como una de las interpretaciones más valientes y desafiantes de su carrera.

Fotografía: Instagram/@trythesubstance

Sigue leyendo:

Demi Moore y Sarah Margaret Qualley regresan a los cines con “La sustancia” debido a su éxito

Ricardo Peralta anuncia el estreno de su documental "Esta historia ya se contó", en donde hablará de su paso por LCDLFM