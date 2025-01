Ricardo Peralta anuncia el estreno de su documental "Esta historia ya se contó", en donde hablará de su paso por LCDLFM

Desde que la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" llegó a la televisión, el reality se convirtió en un caldo de cultivo para los problemas y las opiniones controversiales. Pero uno de los participantes que resultó más afectado debido a su comportamiento dentro del show fue Ricardo Peralta, quien mientras se encontraba en la competencia perdió cientos de seguidores en sus redes sociales debido a su opinión sobre el feminismo, movimiento que en ocasiones anteriores había respaldado.

A su salida del programa, el influencer pudo notar los estragos sobre este comentario hecho en compañía de Adrián Marcelo, enfrentándose a duras críticas y hasta abucheos por parte de personas enojadas que lo consideraron "hipócrita" por demeritar un movimiento social que incluso lo había acogido por ser parte de la comunidad LGBTIQ+. Si bien, Pepe se había mantenido en silencio ante la reacción del público, parece que cambió de opinión al anunciar un nuevo proyecto sobre su paso por "La Casa de los Famosos México".

Por medio de su cuenta de Instagram, el famoso dejó dejado atónitos a sus seguidores con una sorpresiva revelación, pues con un mensaje cargado de emoción, el influencer anunció el esperado estreno de su documental titulado "Esta historia ya se contó", un proyecto que promete llevar a la audiencia a través de un profundo viaje emocional para conocer lo que vivió Ricardo durante su participación en el reality.

El influencer había ganado una gran popularidad por su contenido en plataformas digitales, cautivando a sus seguidores no sólo con su estilo único, sino también con su vulnerabilidad y capacidad de conectar con situaciones que muchas personas alrededor del mundo viven. Es así como a través de este documental, Pepe revela la historia detrás de su paso por el reality y cómo este influyó no solo en su vida profesional, sino en su bienestar emocional.

El anuncio se realizó este miércoles 15 de enero, cuando el influencer compartió el tráiler oficial del documental en sus redes sociales; con un video de poco más de un minuto, el avance muestra fragmentos de la lucha personal que enfrentó durante su participación en el programa, así como su proceso de transformación y redescubrimiento. La publicación de este metraje, que rápidamente se viralizó en redes, desató una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes esperaban ansiosos detalles sobre su experiencia en la famosa casa.

De acuerdo con lo compartido por el influencer, el documental es una mirada profunda a la vida de Ricardo Peralta, pues no solo ofrece un relato de su paso por "La Casa de los Famosos México", sino que también se adentra en los aspectos más personales de su vida. Según las palabras del propio Ricardo, "Esta historia ya se contó" es más que un simple recuento de los eventos que sucedieron dentro del programa, ya que también abordará cómo fue su transformación personal y profesional después de la salida.

Según lo compartido por Ricardo, el documental se estrenará de forma exclusiva en el canal de YouTube de Pepe y Teo el próximo domingo 19 de enero, a las 20:00 horas (hora del centro de México). A lo largo de 4 capítulos que componen el documental, Peralta hablará abiertamente sobre los desafíos emocionales que enfrentó en "La Casa de los Famosos México", así como los sacrificios y las presiones que tuvo que soportar bajo el ojo del público. Entre las imágenes inéditas que se compartirán, se incluyen entrevistas y testimonios de personas cercanas al influencer, como su novio Charly y su amigo Teo, quienes brindarán una perspectiva más personal sobre lo que vivió durante y después de su participación en el reality.

Lo que más llama la atención del documental es que no se limita a describir los aspectos más públicos de la experiencia de Peralta, sino que también profundizará en los momentos más vulnerables de su vida tales como la constante exposición mediática, el impacto que esto tuvo en sus relaciones personales y la forma en que encontró un nuevo equilibrio tras el término del reality. Igualmente se ha especulado que a través de este material, Peralta busca humanizar su imagen pública, mostrando las emociones y reflexiones que lo llevaron a ser la persona que es hoy en día.

Definitivamente me equivoqué en todo en "La Casa de los Famosos". Hay dos hechos que me mueven todo mi ser, la parte de ‘esta historia ya se contó' y el comentario ‘el feminismo no existe’. Creo que el abucheo fue muy necesario para que yo conectara, no estaba encontrando la forma de conectar lo que sucedió con el nivel emocional, con el sentimiento de la audiencia, fueron algunas de las primeras declaraciones que Ricardo Peralta compartió en el tráiler.