Apio Quijano le manda un mensaje a Lolita Cortés tras su video viral por desafinar: “Uno escribe sus fracasos”

Las vueltas de la vida le pasaron factura a la cantante y mentora vocal Lolita Cortés porque en redes sociales se viralizó un video en el que tuvo una fallida interpretación al intentar cantar una de las canciones más conocidas de la cantante chilena Norma Monserrat Bustamante Laferte, mejor conocida como Mon Laferte: “Tu falta de querer”.

En breve, la jurado del programa televisivo “La Academia” recibió numerosas críticas negativas e incluso hubo usuarios que recordaron cuando ella fue “dura” con los comentarios que les hizo a algunos participantes, especialmente a Jolette.

Los comentarios negativos contra Dolores Vanessa Cortés Jiménez, nombre de pila de Lolita Cortés, se intensificaron y ahora compañeros del medio reaccionan a su fallida interpretación. Uno de ellos es el cantante Héctor “Apio” Quijano, quien incluso le envió un mensaje a la actriz de comedia musical:

“Recuerdo cuando Lola Cortés nos juzgó duramente a los kabahs en la tele, al igual que a varios artistas compañeros en esta carrera de la música. Claramente, cada uno escribe sus éxitos y fracasos”.

Apio Quijano recuerda cuando Lolita Cortés criticó a Kabah

Con estas palabras, el cantante recordó cómo Lolita Cortés criticó a Kabah y, por ende, cómo hizo sentir a los integrantes, quienes en la década de los años 90 y 2000 se impusieron con su estilo y canciones que se volvieron exitosas; algunos ejemplos son “La calle de las sirenas” (1996), “La vida que va” (2002) y “” (2015).

Apio Quijano no sólo le envió este mensaje a la cantante, ya que su reacción mediante su cuenta de TikTok incluye la siguiente leyenda: “No soy nadie para juzgar, siempre y cuando no me haya juzgado y criticado duramente antes. Y, bueno, ella en su momento lo hizo y con dolo y ventaja”.

@apioquijano No soy nadie para juzgar, siempre y cuando no me hayan juzgado y criticado duramente antes a mi persona. Y bueno ella en su momento lo hizo con dolo y ventaja. ? original sound - Apioquijano

La postura de Apio Quijano contra Lolita Cortés es respaldada en redes sociales

El video reacción del exparticipante de “La Casa de los Famosos México” 2024 dio pie a nuevos comentarios en contra de Lolita Cortés, ya que numerosos usuarios apoyan la postura del cantante de Kabah. “Pues yo un éxito de la Lola no recuerdo, pero sí mucho de los Kabah”, “El Apio: ‘si yo lo vi, todos tienen que sufrir lo mismo y verlo también’” y “ya puedo decir que canto como Lola Cortés”.

Hubo cibernautas que incluso hicieron una petición: “¡Etiqueten a Jolette”” y comentaron “Jolette: ‘vengo a hablar contigo, hija’”. Además, entre los comentarios también se lee lo siguiente: “Cómo se atreve a ser jurado”, “quién la estaba pisando” y “yo, en el karaoke dándolo ‘todo’”.

Sigue leyendo:

Ellos son cinco mejores cantantes de Sinaloa, el estado de compositores y leyendas del regional mexicano

Natalia Lafourcade, en el Teatro Metropólitan: ¿cuánto cuestan los boletos de la gira Cancionera Tour?