Tunden a Lolita Cortés por su forma de cantar: "Se convirtió en lo que juró destruir"

Lolita Cortés ha sido parte de “La Academia” desde hace 20 años como integrante del jurado. Su experiencia y talento como actriz de teatro musical le ganaron un lugar en el reality show, donde ha dado de qué hablar por sus duras críticas a los participantes y otros artistas tanto fuera como dentro del proyecto. Sin embargo, esta vez algunas de sus más icónicas frases le jugaron en contra ya que en redes sociales internautas se lanzaron contra ella por su forma de cantar.

La cantante y actriz se sumó al proyecto en 2004 en el que compartió cámara con Mimí, cantante de Flans; Óscar Sarquiz y Arturo López Gavito, quien es uno de los jueces con mayor antigüedad en “La Academia” igual que Lolita Cortés. Aunque también han desfilado en el reality show figuras como Edith Marquez, Alexander Acha, Edwin Luna, Enrique Guzmán, Raúl Quintanilla, Olga Tañón y Danna Paola.

Tunden a Lolita Cortés por su forma de cantar tema de Mon Laferte. Foto: IG @soylolacortes

Tunden a Lolita Cortés por su forma de cantar

A través de X, antes Twitter, la cuenta de espectáculos "Tu tía Sandra" compartió un video en el que se observa a Lolita Cortés en lo que parece ser un karaoke mientras interpreta el tema "Tu falta de querer" de la cantante chilena Mon Laferte. Aunque llamó la atención la manera en la que la actriz cantó, pues internautas aseguraron que habría cometido errores garrafales que alguna vez ella misma criticó en "La Academia".

Aunque los comentarios negativos no se hicieron esperar, otros usuarios destacaron que podría haberse tratado de un momento de diversión y destacaron el talento que ha mostrado Lola Cortés sobre el escenario: “¡Madre santa! Ni yo en la regadera”, “Lola criticaba tan gacho a Jolette porque no quería competencia”, “Es todo un talento que tenemos en México, de los que casi no hay”, “Era una canción de Mon Laferte y se estaba ahogando”, “Se convirtió en lo que juró destruir”, “Ni ‘La Tesorito”, “Lo hace a propósito para que la hagan viral”, “Definitivamente no entendieron el sarcasmo del karaoke” y “Creo que es burla, Lola tiene una gran voz”.

Las frases más polémicas de Lolita Cortés

La actriz ha dejado huella en su paso por "La Academia" no sólo por sus extravagantes atuendos que son parte de su sello, sino por sus feroces criticas con las que ha llevado al límite a más de un alumno en el programa. Aunque no son los únicos que han sido duramente criticados por la llamada "Juez de hierro", pues otros artistas no se han salvado de sus comentarios y entre ellos Chayanne, quien escuchó todo lo que la actriz decía sobre él y al final expresó su sorpresa: “Wow, qué fuerte la Lolita...”.

Jolette ha sido una de las participantes más polémicas por su forma de cantar, algo que despertó las fuertes críticas de Lolita Cortés por las que se generaron icónicas frases que el público aún recuerda. Como aquella cuando interpretó una canción de Paulina Rubio y pidió que no votaran por ella: "No puede haber algo más simple que una canción de Paulina Rubio y te estabas ahogando".

“Creo que en ningún momento he faltado el respeto a nadie. Soy dura, soy directa, soy franca, faltar y burlarme de alguien, no, podré tener muecas, pero no tolero faltas de respeto a mi persona", dijo la actriz en una entrevista sobre las críticas que ha realizado.

