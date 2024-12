Rubí, la quinceañera viral, revela detalles inéditos de su polémica fiesta casi 10 años después: "Yo no lo disfruté"

Han pasado casi 10 años de la invitación que cambió la vida de Rubí Ibarra García, pues lo que comenzó como algo local se hizo viral de inmediato gracias al video compartido en YouTube por el padre de la joven, Cresencio Ibarra, quien no imaginó el alcance que tendría. Ahora es la “quinceañera viral” la que a través de un video en TikTok dio detalles inéditos de aquella fiesta multitudinaria asegurando que todo comenzó por un error de su papá.

Todo ocurrió en 2016, cuando el padre de Rubí Ibarra compartió un clip invitando a las personas en su comunidad a ser parte de la fiesta de XV años de su hija. Pero no imaginó el resultado, pues se hizo viral de inmediato y más de un millón de personas confirmaron en redes sociales su asistencia, aunque en realidad en el sitio se reunieron cerca de 30 mil personas entre familiares, amigos, celebridades, curiosos y medios de comunicación.

En aquel momento la familia de Rubí recibió apoyo del gobierno con un espacio adecuado para recibir a decenas de invitados. Además, la joven tuvo patrocinadores y famosos como Marco Flores y su Banda Jerez y el conjunto musical Los Cachorros de Juan Villarreal se encargaron de amenizar el evento. Pese a esto, en un reciente video compartido en TikTok la joven admitió que no disfrutó su fiesta debido a la cantidad de gente y que no pudo estar cerca tanto de sus seres queridos como de sus amigos.

La originaria de La Joya, San Luis Potosí, se sinceró asegurando que todo se habría tratado de un error de su papá al no especificar que la invitación era para la gente en su comunidad. Además, indicó que en realidad ella cumpleaños e 31 de agosto y no el 26 de diciembre, fecha en la que se realizó la fiesta en 2016.

“Cuando estábamos haciendo el video mi papá cometió el error de no especificar a los invitados, o sea, que sólo era personas allegadas (…) Yo experimenté el acoso, no podía ni siquiera ir al baño porque ahí estaba la gente, una cosa bien fea. Nosotros pensamos que era pudo ped* de la gente, no pensamos que iban a venir, ahí aprendí a no subestimar a las personas porque que cerrada de hocico me dieron (…) Yo no lo disfruté, no vi a mis amigos, no vi a mi familia, vi a pura gente que no conocía”, relató la joven, quien admitió que en algún momento pensó en cancelar la fiesta.