La vez que J-Hope demostró su amor por México y reveló su comida mexicana favorita

La estrella surcoreana J-Hope, quien es conocido por ser uno de los miembros de la boyband de K-Pop BTS, se presentará en el Palacio de los Deportes el próximo 22 y 23 de marzo. Ante esto, en redes sociales sus seguidores han recordado todos los momentos en que el intérprete de "MORE" ha mostrado su amor por México.

Aunque J-Hope solamente ha visitados tres veces la Ciudad de México, lo cierto es que aprecia mucho a sus fans mexicanos. De hecho, es fan de la comida mexicana, pues en más de una ocasión de ha mostrado comiendo platillos típicos como tacos, quesadillas o nachos.

En ese contexto, el ARMY mexicano espera que en su próxima visita al país J-Hope pueda disfrutar de muchos platillos mexicanos. A su vez, esperan poder darle lindos detalles mexicanos para que conozca más de México y la próxima vez regrese junto a sus compañeros de BTS.

J-Hope confirmó dos fechas en el Palacio de los Deportes. (Créditos: BIG HIT & HYBE)

¿J-Hope ama México y la comida mexicana?

En un episodio del programa "Bon Voyage", donde J-Hope y los miembros de BTS visitaron diversas ciudades del mundo, se puede escuchar cómo elige comida mexicana en lugar de probar otra clase de platillos de otros lugares. De hecho, se puede escuchar al intérprete de "Arson" decir "tacos, nachos y quesadillas" con su acento coreano.

Sin embargo, esta no es la única anécdota mexicana que tiene J-Hope, pues "Chiken Noodle Soup", una de sus canciones más conocidas, es una colaboración con la cantante Becky G, quien es de origen mexicano y habla muy bien español. De hecho, ambos son amigos muy cercanos desde que trabajaron juntos.

Por otro lado, J-Hope ha mostrado tener unos gustos muy mexicanos, pues en una ocasión pudo probar Jarrito, un refresco mexicano, y paletas de manita, un dulce hecho en México, De hecho, ambos le gustaron, por lo que los fans esperan que pueda disfrutarlos en su próxima visita.

J-Hope visita México como solista en "Hope in the stage"

Por primera vez, el cantante surcoreano J-Hope, quien es famoso por canciones como "NEURON" y "oh the street", se presentará en la Ciudad de México con su gira "Hope in the stage". Hasta el momento, México es el único país de América Latina confirmado en la lista, por lo que muchos planean viajar para poder verlo.

Hasta el momento, se desconocen los precios de los boletos, pero sus fans están preparados para pagar precios elevados, ya que Hoobie es un artista muy reconocido a nivel mundial. Sin embargo, tendrá dos conciertos en el Palacio de los Deportes, lo que podría darles oportunidad a más personas.

